Riveros y el Ironman de Pucón: La preparación no fue ideal, pero espero dar lo mejor de mí

La destacada triatleta nacional Bárbara Riveros buscará este domingo su sexto título del Herbalife Nutrition Ironman 70.3 de Pucón, aunque reconoció que no llega con su mejor acondicionamiento en la previa.

Riveros nos dijo en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa que "la preparación no fue ideal, pero no importa, siempre he tenido adversidades y estamos para luchar por mi gente y daré lo mejor de mí. No es solo por la cuarentena (de siete días por no estar vacunada), también estuve entrenando en nieve y un montón de pequeños detalles que obviamente son más adversos".

De todas formas, sostuvo que ha sabido reponerse: "Es lo que más rescato. Muchas veces a uno le gustaría que todo anduviera perfecto, pero lo que más me deja tranquila internamente es que tuve muchas adversidades y pude salir adelante, no me rendí hasta el final, hubo un momento muy crítico y donde es muy fácil que el pánico te lleve y pude resolverlo de la mejor forma y dar lo mejor de mí, independientemente si uno lucha por los primeros lugares o por los últimos, eso es lo que más rescato, nunca darse por vencida y luchar hasta el final".

"La verdad estoy súper contenta de estar acá, para mí es un premio estar con toda la comunidad de Pucón y vivir esta fiesta el domingo, que después de dos años regresa. La expectativa es dar lo mejor de mí, dejar todo por ello y tratar de luchar por las primeras posiciones", siguió en la misma línea de la emoción por competir.

Además, destacó la vuelta de la carrera después de tres años (se suspendió en 2020 y 2021): "Yo creo que después de mucho trabajo de la organización, la comunidad y el alcalde (Carlos Barra), salió adelante. También hay mucha gente nueva, así que espero que el clima nos acompañe, que tengamos una fiesta donde toda la gente nueva lo disfrute y quiera volver el próximo año y el subsiguiente".

"Será una gran fiesta, después de dos años estamos todos muy motivados de ver a nuestros referentes, un evento que hace vibrar a todo un país", cerró la deportista que ha participado en cuatro Juegos Olímpicos.

