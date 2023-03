LeBron James sostuvo que no hay "fecha clara" para su regreso

LeBron James, estrella de Los Angeles Lakers, desmintió este jueves las informaciones sobre la posibilidad de que regrese a competir en los últimos partidos de la temporada regular y aseguró que todavía "no hay fecha" clara para su regreso, después de su lesión en el tendón del pie derecho.



"No hubo exámenes hoy y no hay fecha establecida para mi regreso. Solo trabajo a diario (tres veces por día) para darme la mejor oportunidad de regresar al máximo cuando sea posible. Dios bendiga vuestras fuentes. ¡Yo hablo por mí mismo!", escribió James en su cuenta de Twitter.





There wasn’t an evaluation today and there hasn’t been any target date for my return. I’m just working around the clock, every day(3X a day) to give myself to best chance of coming back full strength whenever that is. God bless y’all sources. 🤦🏾‍♂️ I speak for myself!