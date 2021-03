El triste adiós de Marco Oneto de la Roja del Balonmano: Se lesionó el tendón de Aquiles en duelo ante Brasil

Este domingo el balonmano chileno se jugaba la gran opción de llegar por primera vez a unos Juegos Olímpicos y la derrota caló hondo en el equipo nacional, más aún en su capitán, Marco Oneto, quien iniciando el duelo ante Brasil se lesionó el tendón de Aquiles y junto con ver frustrado el sueño de los cinco anillos se despidió de la escuadra nacional.

Con 38 años, Oneto salió del retiro para jugar el pasado Mundial de Egipto y el Preolímpico de Montenegro ante la posibilidad concreta de llegar a Tokio a partir de este minitorneo.

No obstante, tras las derrotas ante Corea del Sur y Noruega, el elenco nacional debía ganar a Brasil y cuando se jugaban dos minutos, Oneto salió de la cancha visiblemente adolorido por una lesión que el capitán luego confirmaría en redes sociales: rotura del tendón de Aquiles.

Tras la caída final ante el elenco sudamericano, Oneto se descargó en Twitter y agradeció a sus compañeros.

"Se acaba.. Claro... No de la forma que quería, ni de cerca. A nadie le puedo desear un final de esta forma... rotura de Aquiles. Pero durante todo el partido, dentro o fuera, me sentí y siento orgulloso y feliz de haber visto a nuestra selección luchar con todo lo que tenían", escribió junto a un video donde se aprecia su lesión.

"(Estoy) orgulloso con quienes pude compartir tantas luchas durante tantos tantos años .. Saldré de esta como de otras muchas, de eso no tengo dudas.. solo deseo que mi deporte siga creciendo y que los futuros seleccionados continúen este gran camino que nos costó tanto forjar y que entiendan que no hay otro camino más que el del trabajo duro, sobre todo a suramericanos como nosotros. Muchas gracias a los pocos que nos apoyaron en este largo camino y hago un llamado a quienes dudan si apoyar o no a deportistas o deportes poco convencionales en que contribuyan a nuestra sociedad a través del deporte", completó.

En su extensa carrera, Oneto ganó una Liga de Campeones, dos Ligas de España, dos Copa del Rey, 3 Liga de los Pirineos, dos Supercopa de España, 2 Copa Asobal, una Liga de Hungría y una Copa de Hungría.

Con la Roja sumó medallas de plata a nivel sudamericano y panamericano.

