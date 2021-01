Marco Oneto se sinceró: Creo que hemos llegado a un tope con esta generación

Marco Oneto, líder de la selección chilena de balonmano que está participando del Mundial de Egipto 2021, se sinceró y aseguró que probablemente está generación de jugadores llegó a un tope y que se hace necesario un recambio.

"Creo que hemos llegado a un tope con esta generación. Podemos luchar y conseguir finales panamericanas, pero necesitamos recambio para ganarlas y mantenerlas", aseguró el ex jugador de FC Barcelona a El Mercurio.

El veterano pívot explicó que la participación de Chile en la cita planetaria "no puede ser un análisis bueno. Estoy viejo para seguir con el que 'luchamos y no ganamos, no me sirve, no es un consuelo para mí. Ante Macedonia era un partido para ganar, y si queremos crecer como selección tenemos que aprender a vencer en este tipo de duelos".

"Podemos jugar muy bien cuando sabemos que tenemos el partido medio perdido, pero los que podríamos ganar nos cuestan mucho más. El equipo debe aprender a ganar. Es un paso que cada equipo debe dar, y que nosotros después de más de una década no acabamos de comprender", añadió Oneto, para quien el gran problema radica en la base del balonmano chileno.

"Hemos intentado diferentes métodos con diferentes jugadores, pero es algo que se debe cambiar desde la base. El gran problema es que nuestros jugadores crecen con una liga inexistente, con una exigencia semanal nula", complementó.

"Mientras no tengamos una competencia fuerte, vamos a seguir dependiendo de cuatro o cinco jugadores que están en Europa, si es que, porque hay que ser sensatos, el grueso de los que tenemos en Europa no juegan a un primer nivel internacional: No disputan la Champions", cerró.