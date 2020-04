Ciclista Nicolás González tras acusación contra Antonio Cabrera: He recibido amenazas

El ciclista nacional Nicolás González, castigado por dopaje hasta 2021, conversó con Al Aire Libre en Cooperativa sobre su acusación del sábado a Diario La Tercera sobre Antonio Cabrera asegurando que tras sus dichos ha recibido amenazas.

"Esto será un antes y un después. A mucha gente no le gustó. He recibido amenazas, mensajes diciéndome que me van a pegar, que es mentira o que no valgo nada, pero no me importa porque yo no pierdo nada, yo ya pagué", apuntó el joven deportista.

González, sancionado desde 2017, acusó al medallista panamericano Antonio Cabrera motivarlo a doparse cuando su carrera iba en ascenso y tenía sólo 19 años.

"Hay mucha gente que miente y que influencia a nuevas generaciones, hay algunos que hacen cosas y después lo niegan. Yo caí en eso, compré cosas y las usé, pero me encontraron y ya pague, pero hay otros que siguen haciéndolo con recursos de todos nosotros, haciéndose una imagen para todos los demás que no es la correcta", agregó.

Respecto a Cabrera, aseguró que "no entiendo cómo Antonio no ha dado positivo después de tantos años si todos lo vemos cómo lo hacía".

Finalmente, la ciclista Paola Muñoz, respaldó a González, asegurando que "este niño se vio abusado, está dañado por el cabecilla, al que todos conocemos en el ciclismo, que incluso insultó a la ministra Pauline Kantor (en ministra del Deporte) por redes sociales, tratándolos a todos como una mierda".

"Creo que esas malas prácticas este ciclista las ha ido adoptando y nadie le ha dicho que eso no corresponde en el deporte. Debe entender que representamos a nuestra nación. (González) Sin haber sido influenciado por Antonio Cabrera hubiese sido un gran exponente", agregó.