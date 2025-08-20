Árbitro acusado de favoritismo recibe duro castigo tras polémico error

Las controversias arbitrales siguen ocurriendo semana a semana en nuestro fútbol. Después del bochornoso cometido en el encuentro entre Unión La Calera y Deportes La Serena, el juez Gastón Philippe fue castigado por el grosero error que cometió y la Comisión de Árbitros lo borró de la fecha 21 del Campeonato Nacional.

El impresentable error de Philippe, se da a raíz de que cobra un corner cuando Bryan Mendoza anotaba para el club papayero. El momento se viralizó en redes sociales, justo después de la denuncia de Cindy Nahuelcoy quien destapó un supuesto favoritismo por el joven árbitro recién ascendido a Primera División.

⚖️ El castigo de la Comisión de Árbitros para Gastón Philippe

Gastón Philippe estaba designado para tres partidos en la fecha 20: árbitro central en el duelo entre Deportes La Serena y Unión La Calera, y encargado del VAR para los encuentros entre Colo Colo y Universidad Católica y Universidad de Chile vs Audax Italiano. Sin embargo, tras el papelón del viernes en el partido entre papayeros y cementeros, Roberto Tobar decidió sacarlo del VAR de los partidos del Cacique y la U.

Y no sólo eso. En la programación de este fin de semana, Gastón Philippe no aparece en ninguno de los ocho partidos de la fecha 21 del torneo.

🚨 ¿Qué había dicho Cindy Nahuelcoy sobre Gastón Philippe?

En una conversación exclusiva con Al Aire Libre, la exárbitra cuestionó que Philippe de 32 años, y que recién fue ascendido en esta temporada a la Primera División, tuviera tres partidos en una fecha, sobre todo porque fue designado para un clásico y un partido importante como el de la U con Audax.

Finalmente, el cometido del réferi en el partido del pasado viernes, se transforma en su segunda polémica en menos de una semana. Cabe recordar que ya había sido cuestionado en el duelo entre Everton y Colo Colo donde era el encargado del VAR y no hubo revisión del penal en contra de los albos.