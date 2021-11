Así se transmitirá por TV la crucial penúltima fecha del Campeonato Nacional

La cadena TNT Sports dio a conocer por qué señales transmitirá los partidos de la penúltima fecha del Campeonato Nacional, que tendrá varios partidos en simultáneo este fin de semana.

Fecha 33

Sábado 27 de noviembre

Cobresal vs. Universidad de Chile. 18:00 horas (TNT Sports 2 y Estadio TNT)

O'Higgins vs. Deportes Antofagasta. 18:00 horas (TNT Sports 3 y Estadio TNT)

Deportes Melipilla vs. Everton. 18:00 horas (TNT Sports HD y Estadio TNT Sports + CHV)

Domingo 28 de noviembre

Santiago Wanderers vs. Audax Italiano. 12:00 horas (TNT Sports HD, TNT Sports 2 y Estadio TNT)

Colo Colo vs. Unión Española. 18:00 horas (TNT Sports 3 y Estadio TNT)

Universidad Católica vs. Huachipato. 18:00 horas (TNT Sports 2 y Estadio TNT)

Unión La Calera vs. Deportes La Serena. 18:00 horas (TNT Sports HD y Estadio TNT)

Curicó Unido vs. Palestino. 18:00 horas (Estadio TNT)

Libre : Ñublense