Audax Italiano vs Coquimbo Unido en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025

Audax Italiano y Coquimbo Unido se enfrentan este sábado 23 de agosto a las 17:30 horas por la fecha 21 del Campeonato Nacional 2025. El compromiso se disputará en el Estadio Bicentenario de La Florida, en la Región Metropolitana.

El elenco dirigido por Juan José Ribera llega con confianza tras vencer por 3-1 a la Universidad de Chile, mientras que los de Esteban González siguen firmes en lo más alto del torneo, después de superar por 2-1 a Everton en condición de local. En la tabla, Coquimbo Unido es el exclusivo líder con 47 puntos, mientras que Audax Italiano ocupa el tercer lugar con 37 unidades.

⏰ Audax Italiano vs Coquimbo Unido en vivo, por la Primera División: minuto a minuto

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Audax Italiano vs Coquimbo Unido?

El partido Audax Italiano vs Coquimbo Unido se jugará este sábado 23 de agosto, a partir de las 17:30 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.

🗓 Fecha: Sábado 23 de agosto

🕔 Hora: 17:30 horas

🏟 Estadio: Bicentenario de La Florida, Santiago

📡 ¿Dónde ver en vivo Audax Italiano vs Coquimbo Unido?

📺 TV: TNT Sports Premium

💻 Streaming: TNT Sports en Max

🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

🟨 Árbitros del partido entre Audax Italiano vs Coquimbo Unido

Árbitro: Cristián Garay

1er asistente: Alejandro Molina

2do asistente: Carlos Venegas

Cuarto árbitro: Mathias Riquelme

VAR: Héctor Jona

AVAR: Manuel Marín

🟢 El XI de Audax Italiano vs Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional 2025

Once probable: Tomás Ahumada; Enzo Ferrario, Gastón Gil Romero, Daniel Piña; Martín Jiménez, Jorge Espejo, Nicolás Orellana, Esteban Matus; Leonardo Valencia; Luis Riveros, Eduardo Vargas. DT: Juan José Ribera

🟡 El XI de Coquimbo Unido vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2025