Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Campeonato Nacional

Calera vs Palestino en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025

Cementeros y Árabes chocan en la fecha 22 en un duelo clave por la parte alta y media de la tabla.

Foto: Instagram U. La Calera / Palestino Calera vs Palestino en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025
Magdalena López Castro
Llévatelo:

Unión La Calera y Palestino se enfrentan este viernes 29 de agosto a las 19:00 horas por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2025. El compromiso se disputará en el Estadio Nicolás Chahuán, en la ciudad de La Calera.

El elenco dirigido por Walter Lemma llega tras caer por la cuenta mínima ante Cobresal, mientras que los de Lucas Bovaglio empataron sin goles con Colo Colo. En la tabla, Unión La Calera marcha en el puesto 11 con 23 puntos, mientras que Palestino se ubica cuarto con 36 unidades, peleando en zona de clasificación a Copa Libertadores.

⏰ Calera vs Palestino en vivo, por la Primera División: minuto a minuto

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Calera vs Palestino?

El partido Unión La Calera vs Palestino se jugará este viernes 29 de agosto, a partir de las 19:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán de La Calera.

🗓 Fecha: Viernes 29 de agosto.
🕗 Hora: 19:00 horas.
🏟 Estadio: Estadio Nicolás Chahuán, La Calera.

📡 ¿Dónde ver en vivo Calera vs Palestino?

📺 TV: TNT Sports Premium.
💻 Streaming: TNT Sports en Max.
🖥️ Además, podrás seguir el marcador virtual del partido en Al Aire Libre.

🟨 Árbitros del partido entre Unión La Calera vs Palestino

  • Árbitro: Manuel Vergara

  • 1er asistente: Carlos Venegas

  • 2do asistente: Eric Pizarro

  • Cuarto árbitro: Mario Salvo

  • VAR: Cristián Garay

  • AVAR: Gabriel Ureta

⚪🔴 El XI de Unión La Calera vs Palestino por el Campeonato Nacional 2025

  • Formación probable: Jorge Peña; Cristopher Díaz, Javier Saldías, Felipe Campos, Nahuel Brunet, Diego Ulloa; Erik de los Santos, Juan Méndez, Kevin Méndez; Ignacio Mesías, Leandro Benegas. DT: Walter Lemma.

🟢⚪ El XI de Palestino vs Unión La Calera por el Campeonato Nacional 2025

  • Formación probable: Sebastián Pérez; Ian Garguez, Antonio Ceza, Cristian Suárez, Dilan Zúñiga; Fernando Meza, Ariel Martínez; Bryan Carrasco, Joe Abrigo, Jonathan Benítez; Junior Marabel. DT: Lucas Bovaglio.

Temas #Deportes #Fútbol #Fútbol #Fútbol #Campeonato Nacional #Unión La Calera #Palestino

Magdalena López Castro

Comenzó su carrera en Radio Valparaíso para después estar por 5 años en Radio Cooperativa. Ha trabajado en Canal 13, TVN, La Red, LUN, Futbol Sites, Radio Usach, CSD Colo Colo y Zapping Sports. Fanática del fútbol y la música.
Más de Campeonato Nacional