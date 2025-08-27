Calera vs Palestino en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025

Unión La Calera y Palestino se enfrentan este viernes 29 de agosto a las 19:00 horas por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2025. El compromiso se disputará en el Estadio Nicolás Chahuán, en la ciudad de La Calera.

El elenco dirigido por Walter Lemma llega tras caer por la cuenta mínima ante Cobresal, mientras que los de Lucas Bovaglio empataron sin goles con Colo Colo. En la tabla, Unión La Calera marcha en el puesto 11 con 23 puntos, mientras que Palestino se ubica cuarto con 36 unidades, peleando en zona de clasificación a Copa Libertadores.

⏰ Calera vs Palestino en vivo, por la Primera División: minuto a minuto

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Calera vs Palestino?

El partido Unión La Calera vs Palestino se jugará este viernes 29 de agosto, a partir de las 19:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán de La Calera.

🗓 Fecha: Viernes 29 de agosto.

🕗 Hora: 19:00 horas.

🏟 Estadio: Estadio Nicolás Chahuán, La Calera.

📡 ¿Dónde ver en vivo Calera vs Palestino?

📺 TV: TNT Sports Premium.

💻 Streaming: TNT Sports en Max.

🖥️ Además, podrás seguir el marcador virtual del partido en Al Aire Libre.

🟨 Árbitros del partido entre Unión La Calera vs Palestino

Árbitro: Manuel Vergara

1er asistente: Carlos Venegas

2do asistente: Eric Pizarro

Cuarto árbitro: Mario Salvo

VAR: Cristián Garay

AVAR: Gabriel Ureta

⚪🔴 El XI de Unión La Calera vs Palestino por el Campeonato Nacional 2025

Formación probable: Jorge Peña; Cristopher Díaz, Javier Saldías, Felipe Campos, Nahuel Brunet, Diego Ulloa; Erik de los Santos, Juan Méndez, Kevin Méndez; Ignacio Mesías, Leandro Benegas. DT: Walter Lemma.

🟢⚪ El XI de Palestino vs Unión La Calera por el Campeonato Nacional 2025