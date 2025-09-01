Clasificación de los equipos chilenos a las copas internacionales de 2026: ¿quiénes juegan Libertadores y Sudamericana?

La temporada 2025 del Campeonato Nacional entra en su recta final y ya empiezan a perfilarse los equipos que representarán a Chile en los torneos de CONMEBOL 2026. Según lo establecido en las Bases del Campeonato (artículos 85 al 87), la clasificación funciona de la siguiente forma:

Libertadores 2026: los tres primeros de la tabla serán Chile 1, 2 y 3. El cupo Chile 4 lo obtiene el campeón de la Copa Chile .

los tres primeros de la tabla serán Chile 1, 2 y 3. El cupo lo obtiene el campeón de la . Sudamericana 2026: los equipos que terminen 4°, 5°, 6° y 7° del torneo serán Chile 1, 2, 3 y 4 en este certamen.

los equipos que terminen 4°, 5°, 6° y 7° del torneo serán Chile 1, 2, 3 y 4 en este certamen. Ningún club puede clasificar a ambos torneos. Si el campeón de Copa Chile ya aseguró un cupo en la Sudamericana, automáticamente pasará a la Libertadores como Chile 4 y el lugar liberado en la Sudamericana se corre al siguiente en la tabla (hasta el 8° puesto).

🔥 ¿Quiénes están clasificando a la Libertadores 2026?

De momento, Coquimbo Unido lidera con una campaña sólida (53 puntos) y sería Chile 1. Lo sigue Palestino (39), que se quedaría con el cupo de Chile 2, y luego aparece Universidad de Chile (38), que ocuparía el lugar de Chile 3.

El cuarto clasificado a la Libertadores será el campeón de la Copa Chile 2025, que en este momento tiene como semifinalistas a Audax Italiano, Huachipato, Deportes Limache y La Serena.

⚽ ¿Qué equipos van a la Sudamericana 2026?

Actualmente, la tabla entrega los cupos de esta forma: O’Higgins (38 puntos) como Chile 1, Audax Italiano (37) como Chile 2, Universidad Católica (36) como Chile 3 y Cobresal (32) como Chile 4.

Sin embargo, si el campeón de Copa Chile ya estuviera clasificado a la Sudamericana, ese cupo se liberará y correrá hasta el octavo lugar. Hoy, ese espacio beneficiaría a Colo Colo (31).

🏆 ¿Qué pasa si el campeón de Copa Chile ya está en Libertadores?

En ese escenario, las bases estipulan que el cupo Chile 4 de Libertadores pasará al finalista de la Copa Chile. Y si ese finalista también está clasificado, se toman como Chile 3 y Chile 4 al tercero y cuarto del torneo nacional, mientras que los clasificados a la Sudamericana serán los ubicados entre el 5° y 8° puesto de la tabla.

📊 Así están los clasificados chilenos a copas internacionales 2026

CONMEBOL Libertadores 2026

Chile 1: Coquimbo Unido (53 pts)

Chile 2: Palestino (39 pts)

Chile 3: Universidad de Chile (38 pts)

Chile 4: Campeón Copa Chile 2025 (Audax, Huachipato, La Serena o Limache)

CONMEBOL Sudamericana 2026

Chile 1: O’Higgins (38 pts)

Chile 2: Audax Italiano (37 pts)

Chile 3: Universidad Católica (36 pts)

Chile 4: Cobresal (32 pts) – aunque Colo Colo podría entrar si la Copa Chile libera un cupo.

📅 Próxima definición: la Copa Chile 2025

Las semifinales de la Copa Chile comenzarán el 7 de septiembre con Limache vs La Serena, mientras que el 29 de septiembre será el turno de Audax vs Huachipato. De ahí saldrá el cuarto clasificado chileno a la Libertadores 2026.

👉 ¿Crees que el campeón de Copa Chile será un equipo sorpresa como Limache, o que uno de los favoritos repetirá en el plano internacional? Sigue todos los detalles en Al Aire Libre.