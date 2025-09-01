Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Campeonato Nacional

Clasificación de los equipos chilenos a las copas internacionales de 2026: ¿quiénes juegan Libertadores y Sudamericana?

Con Coquimbo dominando el Campeonato Nacional y la Copa Chile en instancias decisivas, los cupos internacionales ya comienzan a definirse. Te contamos cómo están las clasificaciones a la Libertadores y Sudamericana 2026 según las bases del torneo.

Clasificación de los equipos chilenos a las copas internacionales de 2026: ¿quiénes juegan Libertadores y Sudamericana?
Carla Bernucci
Llévatelo:

La temporada 2025 del Campeonato Nacional entra en su recta final y ya empiezan a perfilarse los equipos que representarán a Chile en los torneos de CONMEBOL 2026. Según lo establecido en las Bases del Campeonato (artículos 85 al 87), la clasificación funciona de la siguiente forma:

  • Libertadores 2026: los tres primeros de la tabla serán Chile 1, 2 y 3. El cupo Chile 4 lo obtiene el campeón de la Copa Chile.
  • Sudamericana 2026: los equipos que terminen 4°, 5°, 6° y 7° del torneo serán Chile 1, 2, 3 y 4 en este certamen.
  • Ningún club puede clasificar a ambos torneos. Si el campeón de Copa Chile ya aseguró un cupo en la Sudamericana, automáticamente pasará a la Libertadores como Chile 4 y el lugar liberado en la Sudamericana se corre al siguiente en la tabla (hasta el 8° puesto).

🔥 ¿Quiénes están clasificando a la Libertadores 2026?

De momento, Coquimbo Unido lidera con una campaña sólida (53 puntos) y sería Chile 1. Lo sigue Palestino (39), que se quedaría con el cupo de Chile 2, y luego aparece Universidad de Chile (38), que ocuparía el lugar de Chile 3.

El cuarto clasificado a la Libertadores será el campeón de la Copa Chile 2025, que en este momento tiene como semifinalistas a Audax Italiano, Huachipato, Deportes Limache y La Serena.

¿Qué equipos van a la Sudamericana 2026?

Actualmente, la tabla entrega los cupos de esta forma: O’Higgins (38 puntos) como Chile 1, Audax Italiano (37) como Chile 2, Universidad Católica (36) como Chile 3 y Cobresal (32) como Chile 4.

Sin embargo, si el campeón de Copa Chile ya estuviera clasificado a la Sudamericana, ese cupo se liberará y correrá hasta el octavo lugar. Hoy, ese espacio beneficiaría a Colo Colo (31).

🏆 ¿Qué pasa si el campeón de Copa Chile ya está en Libertadores?

En ese escenario, las bases estipulan que el cupo Chile 4 de Libertadores pasará al finalista de la Copa Chile. Y si ese finalista también está clasificado, se toman como Chile 3 y Chile 4 al tercero y cuarto del torneo nacional, mientras que los clasificados a la Sudamericana serán los ubicados entre el 5° y 8° puesto de la tabla.

📊 Así están los clasificados chilenos a copas internacionales 2026

CONMEBOL Libertadores 2026

  • Chile 1: Coquimbo Unido (53 pts)
  • Chile 2: Palestino (39 pts)
  • Chile 3: Universidad de Chile (38 pts)
  • Chile 4: Campeón Copa Chile 2025 (Audax, Huachipato, La Serena o Limache)

CONMEBOL Sudamericana 2026

  • Chile 1: O’Higgins (38 pts)
  • Chile 2: Audax Italiano (37 pts)
  • Chile 3: Universidad Católica (36 pts)
  • Chile 4: Cobresal (32 pts) – aunque Colo Colo podría entrar si la Copa Chile libera un cupo.

📅 Próxima definición: la Copa Chile 2025

Las semifinales de la Copa Chile comenzarán el 7 de septiembre con Limache vs La Serena, mientras que el 29 de septiembre será el turno de Audax vs Huachipato. De ahí saldrá el cuarto clasificado chileno a la Libertadores 2026.

👉 ¿Crees que el campeón de Copa Chile será un equipo sorpresa como Limache, o que uno de los favoritos repetirá en el plano internacional? Sigue todos los detalles en Al Aire Libre.

Temas #Deportes #Fútbol #Fútbol #Campeonato Nacional #Copa Chile
Más de Campeonato Nacional