Cobresal vs Unión La Calera en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025

Cobresal y Unión La Calera juegan este sábado 23 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio El Cobre de El Salvador por la fecha 21 del Campeonato Nacional 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.

Los mineros vienen de caer por la cuenta mínima ante O'Higgins en la fecha pasada, mientras que los cementeros igualaron 1-1 ante Deportes La Serena.

⚽ Cobresal vs Unión La Calera en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Cobresal vs Unión La Calera?

El encuentro entre Cobresal vs Unión La Calera está previsto para este sábado 23 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio El Cobre de El Salvador.

📅Fecha: Sábado 23 de agosto

🕗Horario: 15:00 horas

🏟️Estadio: El Cobre (El Salvador)

📺 ¿Dónde ver en vivo Cobresal vs Unión La Calera?

📺TV: TNT Sports Premium

💻Streaming: TNT Sports en Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🧾 El XI de Cobresal vs Unión La Calera por el Campeonato Nacional 2025

El probable once: Jorge Pinos; Cristopher Barrera, Franco Bachtholdt, Cristian Moreno, Cristian Toro, Cristopher Mesías; Diego Céspedes, Benjamín Valenzuela, César Yanis; Diego Coelho y Félix Trñanes. DT: Gustavo Huerta.

🧾 El XI de Unión La Calera vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2025