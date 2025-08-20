Cobresal vs Unión La Calera en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025
Los mineros reciben a los cementeros por la Fecha 21 de la Liga de Primera.
Cobresal y Unión La Calera juegan este sábado 23 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio El Cobre de El Salvador por la fecha 21 del Campeonato Nacional 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.
Los mineros vienen de caer por la cuenta mínima ante O'Higgins en la fecha pasada, mientras que los cementeros igualaron 1-1 ante Deportes La Serena.
⚽ Cobresal vs Unión La Calera en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto
📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Cobresal vs Unión La Calera?
El encuentro entre Cobresal vs Unión La Calera está previsto para este sábado 23 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio El Cobre de El Salvador.
-
📅Fecha: Sábado 23 de agosto
-
🕗Horario: 15:00 horas
-
🏟️Estadio: El Cobre (El Salvador)
📺 ¿Dónde ver en vivo Cobresal vs Unión La Calera?
-
📺TV: TNT Sports Premium
-
💻Streaming: TNT Sports en Max
-
🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre
🧾 El XI de Cobresal vs Unión La Calera por el Campeonato Nacional 2025
-
El probable once: Jorge Pinos; Cristopher Barrera, Franco Bachtholdt, Cristian Moreno, Cristian Toro, Cristopher Mesías; Diego Céspedes, Benjamín Valenzuela, César Yanis; Diego Coelho y Félix Trñanes. DT: Gustavo Huerta.
🧾 El XI de Unión La Calera vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2025
-
El probable once: Jorge Peña; Christopher Díaz, Felipe Campos, Diego Ulloa, Javier Saldías; Juan Méndez, Camilo Moya, Joaquín Soto; Sebastián Sáez, Leandro Benegas e Ignacio Mesías. DT: Walter Lemma.