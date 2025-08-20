Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Campeonato Nacional

Cobresal vs Unión La Calera en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025

Los mineros reciben a los cementeros por la Fecha 21 de la Liga de Primera.

Foto: Photosport Cobresal vs Unión La Calera en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025
Bastián Catalán
Llévatelo:

Cobresal y Unión La Calera juegan este sábado 23 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio El Cobre de El Salvador por la fecha 21 del Campeonato Nacional 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.

Los mineros vienen de caer por la cuenta mínima ante O'Higgins en la fecha pasada, mientras que los cementeros igualaron 1-1 ante Deportes La Serena.

⚽ Cobresal vs Unión La Calera en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Cobresal vs Unión La Calera?

El encuentro entre Cobresal vs Unión La Calera está previsto para este sábado 23 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio El Cobre de El Salvador.

  • 📅Fecha: Sábado 23 de agosto

  • 🕗Horario: 15:00 horas

  • 🏟️Estadio: El Cobre (El Salvador)

📺 ¿Dónde ver en vivo Cobresal vs Unión La Calera?

  • 📺TV: TNT Sports Premium

  • 💻Streaming: TNT Sports en Max

  • 🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🧾 El XI de Cobresal vs Unión La Calera por el Campeonato Nacional 2025

  • El probable once: Jorge Pinos; Cristopher Barrera, Franco Bachtholdt, Cristian Moreno, Cristian Toro, Cristopher Mesías; Diego Céspedes, Benjamín Valenzuela, César Yanis; Diego Coelho y Félix Trñanes. DT: Gustavo Huerta.

🧾 El XI de Unión La Calera vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2025

  • El probable once: Jorge Peña; Christopher Díaz, Felipe Campos, Diego Ulloa, Javier Saldías; Juan Méndez, Camilo Moya, Joaquín Soto; Sebastián Sáez, Leandro Benegas e Ignacio Mesías. DT: Walter Lemma.

Temas #Deportes #Fútbol #Fútbol #Fútbol #Campeonato Nacional #Cobresal #Unión La Calera

Bastián Catalán

Nacido y criado en Peñaflor. Egresó de la Universidad Finis Terrae y dio sus primeros pasos en el periodismo como reportero y colaborador en Radio Agricultura. Posteriormente, se desempeñó como periodista digital en Agricultura.cl durante más de tres años.
Más de Campeonato Nacional