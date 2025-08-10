Colo Colo no logra escapar de su mala racha al regalarle un empate a Everton en Sausalito

Colo Colo y Everton se citaron este domingo en un partido de necesitados y que terminó con un resultado poco favorable para ambos equipos. Por la Fecha 19 del Campeonato Nacional, el cuadro ruletero ahogó el festejo albo con un dramático empate de 1-1 en la cancha del Sausalito, marcador que extiende la irregular marcha de ambos equipos.

Pese al desafortunado desenlace de partido para Colo Colo, el elenco Popular se volvió a meter en zona de copas internacionales en la séptima posición con 27 puntos, encima de la Universidad Católica solo por diferencia de gol.

Everton en tanto se estancó en el decimosegundo lugar con 19 unidades, corriendo riesgos todavía más cerca de la zona de descenso directo.

⚽ Los goles de Everton vs Colo Colo

Luego de un intenso pero poco claro inicio de partido, Colo Colo logró abrir el marcador pasada la media hora del primer tiempo, cuando a los 33' una jugada bien armada entre Víctor Felipe Méndez y Francisco Marchant finalizó con el volante entrando al área rival y definiendo con un zurdazo imparable para Ignacio González.

El desarrollo del segundo lapso fue confuso para Colo Colo, que sacó de la cancha a dos de sus mejores jugadores, precisamente Marchant y Méndez para hacer ingresar a Marcos Bolados y Esteban Pavez. Justamente, a los 75' Bolados desaprovechó un contragolpe que pudo haber sido la sentencia para los ruleteros.

La imprecisión de Colo Colo y el arroparse en demasía sobre los minutos finales fue su condena, ya que en el último minuto del tiempo de adición vino un penal de Sebastián Vegas sobre Sebastián Sosa Sánchez, siendo el propio uruguayo quien definió desde los 12 pasos y decretó la igualdad final.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo partido de Colo Colo será el clásico ante Universidad Católica de esta segunda rueda, el próximo 16 de agosto.

⚔️ Rival: Universidad Católica

📅 Fecha: Sábado 16 de agosto

⏱️ Hora: 15:00 horas

🏟️ Estadio: Monumental

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Everton?

Everton en tanto volverá a ver acción el próximo 17 de agosto nada menos que ante el puntero Coquimbo Unido.

⚔️ Rival: Coquimbo Unido

📅 Fecha: Domingo 16 de agosto

⏱️ Hora: 17:30 horas

🏟️ Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso

Resumen Everton vs Colo Colo