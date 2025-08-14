Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Campeonato Nacional

Colo Colo vs U Católica en vivo: cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025

Colo Colo y la UC protagonizan un nuevo clásico en esta fecha 20 del Campeonato Nacional 2025, partido en el que ambos elencos tienen la necesidad de ganar.

Felipe Rojas Davidson
Llévatelo:

La Fecha 20 del Campeonato Nacional 2025 tendrá como plato de fondo un nuevo clásico que protagonizarán Colo Colo y U Católica este sábado 16 de agosto a partir de las 15:00 horas en el Estadio Monumental. El encuentro tendrá la transmisión de TNT Sports Premium y de TNT Sports en la plataforma Max. 

Ambos elencos aterrizan a este partido con la necesidad de sumar de a tres puntos. Los albos encarrilan tres empates consecutivos y están solo por diferencia de gol metidos en puestos de Copa Sudamericana. Los cruzados por su parte tampoco ganan de hace varias semanas, registrando dos igualdades y una dura derrota a manos del puntero Coquimbo Unido, aunque de triunfar en el Monumental este sábado podrán desplazar precisamente al Cacique de los puestos de avanzada.

⚽ Colo Colo vs U Católica en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo vs U Católica?

El duelo entre Colo Colo y la UC se juega este sábado 16 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental.

  • 📅Fecha: Sábado 16 de agosto

  • 🕗Horario: 15:00 horas

  • 🏟️Estadio: Monumental

📺 ¿Dónde ver en vivo Ñublense vs Palestino?

  • 📺TV: TNT Sports Premium

  • 💻Streaming: TNT Sports en Max

  • 🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🧾 El XI de Colo Colo vs U Católica por el Campeonato Nacional 2025

El once probable: Fernando de Paul; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg; Víctor Felipe Méndez, Vicente Pizarro y Arturo Vidal, Claudio Aquino Lucas Cepeda y Salomón Rodríguez. DT: Jorge Almirón.

🧾 El XI de U Católica vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2025

El once probable: Vicente Bernedo; Tomás Asta-Buruaga, Branco Ampuero, Daniel González y Eugenio Mena; Gary Medel, Jhojan Valencia, Cristián Cuevas y Clemente Montes; Diego Valencia y Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero. 

Temas #Deportes #Fútbol #Fútbol #Fútbol #Campeonato Nacional #Colo Colo #Universidad Católica

Felipe Rojas Davidson

Nacido y criado en Santiago, completó sus estudios en la Universidad Andrés Bello y comenzó su carrera colaborando con Encancha y Portaligas de Palco y Comunicaciones. Trabajó casi seis años como colaborador en AlAireLibre.cl de Radio Cooperativa. Apasionado por el fútbol, el tenis y otras disciplinas deportivas, también muestra interés en la lucha libre y el entretenimiento deportivo.
