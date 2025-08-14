Colo Colo vs U Católica en vivo: cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025

La Fecha 20 del Campeonato Nacional 2025 tendrá como plato de fondo un nuevo clásico que protagonizarán Colo Colo y U Católica este sábado 16 de agosto a partir de las 15:00 horas en el Estadio Monumental. El encuentro tendrá la transmisión de TNT Sports Premium y de TNT Sports en la plataforma Max.

Ambos elencos aterrizan a este partido con la necesidad de sumar de a tres puntos. Los albos encarrilan tres empates consecutivos y están solo por diferencia de gol metidos en puestos de Copa Sudamericana. Los cruzados por su parte tampoco ganan de hace varias semanas, registrando dos igualdades y una dura derrota a manos del puntero Coquimbo Unido, aunque de triunfar en el Monumental este sábado podrán desplazar precisamente al Cacique de los puestos de avanzada.

⚽ Colo Colo vs U Católica en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo vs U Católica?

El duelo entre Colo Colo y la UC se juega este sábado 16 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental.

📅Fecha: Sábado 16 de agosto

🕗Horario: 15:00 horas

🏟️Estadio: Monumental

📺 ¿Dónde ver en vivo Ñublense vs Palestino?

📺TV: TNT Sports Premium

💻Streaming: TNT Sports en Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🧾 El XI de Colo Colo vs U Católica por el Campeonato Nacional 2025

El once probable: Fernando de Paul; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg; Víctor Felipe Méndez, Vicente Pizarro y Arturo Vidal, Claudio Aquino Lucas Cepeda y Salomón Rodríguez. DT: Jorge Almirón.

🧾 El XI de U Católica vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2025

El once probable: Vicente Bernedo; Tomás Asta-Buruaga, Branco Ampuero, Daniel González y Eugenio Mena; Gary Medel, Jhojan Valencia, Cristián Cuevas y Clemente Montes; Diego Valencia y Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.