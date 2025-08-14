Colo Colo vs U Católica en vivo: cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025
Colo Colo y la UC protagonizan un nuevo clásico en esta fecha 20 del Campeonato Nacional 2025, partido en el que ambos elencos tienen la necesidad de ganar.
La Fecha 20 del Campeonato Nacional 2025 tendrá como plato de fondo un nuevo clásico que protagonizarán Colo Colo y U Católica este sábado 16 de agosto a partir de las 15:00 horas en el Estadio Monumental. El encuentro tendrá la transmisión de TNT Sports Premium y de TNT Sports en la plataforma Max.
Ambos elencos aterrizan a este partido con la necesidad de sumar de a tres puntos. Los albos encarrilan tres empates consecutivos y están solo por diferencia de gol metidos en puestos de Copa Sudamericana. Los cruzados por su parte tampoco ganan de hace varias semanas, registrando dos igualdades y una dura derrota a manos del puntero Coquimbo Unido, aunque de triunfar en el Monumental este sábado podrán desplazar precisamente al Cacique de los puestos de avanzada.
⚽ Colo Colo vs U Católica en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto
📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo vs U Católica?
El duelo entre Colo Colo y la UC se juega este sábado 16 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental.
-
📅Fecha: Sábado 16 de agosto
-
🕗Horario: 15:00 horas
-
🏟️Estadio: Monumental
📺 ¿Dónde ver en vivo Ñublense vs Palestino?
-
📺TV: TNT Sports Premium
-
💻Streaming: TNT Sports en Max
-
🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre
🧾 El XI de Colo Colo vs U Católica por el Campeonato Nacional 2025
El once probable: Fernando de Paul; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg; Víctor Felipe Méndez, Vicente Pizarro y Arturo Vidal, Claudio Aquino Lucas Cepeda y Salomón Rodríguez. DT: Jorge Almirón.
🧾 El XI de U Católica vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2025
El once probable: Vicente Bernedo; Tomás Asta-Buruaga, Branco Ampuero, Daniel González y Eugenio Mena; Gary Medel, Jhojan Valencia, Cristián Cuevas y Clemente Montes; Diego Valencia y Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.