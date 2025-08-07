Comisión de Árbitros deja fuera a dos jueces tras polémicas en la fecha 18 del Campeonato Nacional

La Comisión de Árbitros de la ANFP decidió marginar a dos jueces del Campeonato Nacional 2025 tras las polémicas que marcaron la fecha 18. José Cabero y Fernando Vejar quedaron fuera de la nómina para la próxima jornada y tampoco dirigirán en la Primera B.

En el caso de Cabero, su actuación en el triunfo de Coquimbo Unido 2-1 sobre Deportes Limache fue duramente cuestionada, luego de no expulsar a Juan Cornejo por un codazo a Guillermo Pacheco, pese a revisar la jugada en el VAR. La propia ANFP reconoció el error.

Vejar, por su parte, estuvo a cargo del empate 2-2 entre Deportes Iquique y Universidad Católica, encuentro en el que se admitieron fallos en la sanción de penales para ambos equipos.

