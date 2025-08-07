Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Comisión de Árbitros deja fuera a dos jueces tras polémicas en la fecha 18 del Campeonato Nacional

Dos árbitros no fueron designados para la fecha 19 luego de errores reconocidos por la ANFP en sus últimos partidos.

Magdalena López Castro
La Comisión de Árbitros de la ANFP decidió marginar a dos jueces del Campeonato Nacional 2025 tras las polémicas que marcaron la fecha 18. José Cabero y Fernando Vejar quedaron fuera de la nómina para la próxima jornada y tampoco dirigirán en la Primera B.

En el caso de Cabero, su actuación en el triunfo de Coquimbo Unido 2-1 sobre Deportes Limache fue duramente cuestionada, luego de no expulsar a Juan Cornejo por un codazo a Guillermo Pacheco, pese a revisar la jugada en el VAR. La propia ANFP reconoció el error.

Vejar, por su parte, estuvo a cargo del empate 2-2 entre Deportes Iquique y Universidad Católica, encuentro en el que se admitieron fallos en la sanción de penales para ambos equipos.

❓ ¿Por qué la Comisión de Árbitros marginó a José Cabero y Fernando Vejar?

La decisión se tomó debido a errores reconocidos por la ANFP en partidos de la fecha 18. Ambos jueces cometieron fallos que influyeron en el desarrollo de los encuentros y, como medida correctiva, no fueron designados para la jornada siguiente.

📅 ¿En qué partidos estaban involucrados los árbitros sancionados?

  • José Cabero: Coquimbo Unido 2-1 Deportes Limache.

  • Fernando Vejar: Deportes Iquique 2-2 Universidad Católica.

En ambos casos, la ANFP aceptó que las decisiones arbitrales fueron equivocadas, lo que generó la medida disciplinaria.

Comenzó su carrera en Radio Valparaíso para después estar por 5 años en Radio Cooperativa. Ha trabajado en Canal 13, TVN, La Red, LUN, Futbol Sites, Radio Usach, CSD Colo Colo y Zapping Sports. Fanática del fútbol y la música.
