Coquimbo Unido derribó a Audax Italiano y sigue acariciando el título del Campeonato Nacional

Coquimbo Unido sigue a paso firme en su camino por conquistar el título del Campeonato nacional 2025, y esta vez sorteó a uno de los rivales más complicados que tiene en el calendario. Fue una trabajada victoria sobre Audax Italiano que ya no tiene los mismos intereses que hace unas fechas atrás. Los Piratas sacaron una ventaja de 12 puntos en el liderato, son 4 partidos que pueden darse el lujo de no ganar y aún así continuar con la diferencia.

⚽ El gol en Audax Italiano vs Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional 2025

Sebastián Cabrera a los 78' le dio el triunfo a los Piratas tras conectar un centro desde la derecha de Zavala, pillando mal parada a la defensa audina y con eso bastó para quedarse con los puntos y seguir soñando con la vuelta olímpica del Campeonato Nacional.

