Coquimbo Unido vs Everton: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO por el Campeonato Nacional
El líder del torneo quiere seguir firme en lo más alto y recibe a un Everton necesitado de puntos. Revisa la fecha, el horario y todas las opciones para ver el partido de la jornada 20 del fútbol chileno.
En el marco de la vigésima fecha del Campeonato Nacional 2025, Coquimbo Unido recibe a Everton en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Los “Piratas”, dirigidos por Esteban González, son líderes con 44 puntos y buscan ampliar su ventaja, mientras que el cuadro ruletero de Mauricio Larriera llega con la misión de alejarse de los últimos lugares.
En la primera rueda, ambos empataron 0-0 en Viña del Mar, y en el historial reciente hay una paridad marcada con partidos cerrados y resultados ajustados.
📅 ¿Cuándo juegan Coquimbo Unido vs Everton?
El partido se disputará el domingo 17 de agosto de 2025, a las 17:30 horas de Chile, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo.
- 📅 Fecha: Domingo 17 de agosto de 2025
- 🕕 Hora: 17:30 (Chile)
- 🏟️ Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo
📺 ¿Dónde ver Coquimbo Unido vs Everton EN VIVO?
El compromiso será transmitido por:
- TNT Sports Premium HD
- TNT Sports Premium
- Mega 2
- MegaGO
- HBO Max (streaming)
Canales TNT Sports Premium según cableoperador:
- VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
- DIRECTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
- ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
- CLARO: 190 (SD) – 490 (HD)
- GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
- MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
- ZAPPING: 99 (HD)
💻 ¿Cómo ver GRATIS el Coquimbo Unido vs Everton?
Si no cuentas con TNT Sports Premium, Mega 2 o HBO Max, puedes seguir el minuto a minuto GRATIS en Al Aire Libre, con estadísticas, jugadas y goles en tiempo real.
🔴 EN VIVO: Coquimbo Unido vs Everton minuto a minuto
⚽ Posibles formaciones de Coquimbo Unido vs Everton
- El XI de Coquimbo Unido: Diego Sánchez; Francisco Salinas, Bruno Cabrera, Elvis Hernández, Sebastián Cabrera; Sebastián Galani, Alejandro Camargo; Cristian Zavala, Benjamín Chandía, Salvador Cordero; Cecilio Waterman. DT: Esteban González.
- El XI de Everton: Ignacio González; Lucas Soto, Hugo Magallanes, Ramiro González y Nicolás Baeza; Alan Medina, Benjamín Berríos, Alvaro Madrid y Emiliano Ramos; Cristián Palacios y Sebastián Sosa Sánchez. DT: Mauricio Larriera.
📊 Así llegan Coquimbo Unido vs Everton
Coquimbo Unido (1° | 44 pts): líder del torneo, con 4 triunfos y 1 derrota en sus últimos cinco encuentros de liga. Invicto como local (6V, 3E). Sebastián Galani es el jugador con más amarillas del equipo (7).
Everton (12° | 19 pts): dos victorias en sus últimos seis partidos. Benjamín Berríos lidera en amonestaciones con 4 tarjetas.
📲 En el papel, Coquimbo es claro favorito, pero Everton sabe complicar en duelos directos: en los últimos seis choques, cada uno ganó dos y empataron dos veces. Sigue todos los detalles en Al Aire Libre.
📺 Los goles de Coquimbo Unido vs Everton