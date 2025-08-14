Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Campeonato Nacional

Coquimbo Unido vs Everton: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO por el Campeonato Nacional

El líder del torneo quiere seguir firme en lo más alto y recibe a un Everton necesitado de puntos. Revisa la fecha, el horario y todas las opciones para ver el partido de la jornada 20 del fútbol chileno.

Carla Bernucci
Llévatelo:

En el marco de la vigésima fecha del Campeonato Nacional 2025, Coquimbo Unido recibe a Everton en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Los “Piratas”, dirigidos por Esteban González, son líderes con 44 puntos y buscan ampliar su ventaja, mientras que el cuadro ruletero de Mauricio Larriera llega con la misión de alejarse de los últimos lugares.

En la primera rueda, ambos empataron 0-0 en Viña del Mar, y en el historial reciente hay una paridad marcada con partidos cerrados y resultados ajustados.

📅 ¿Cuándo juegan Coquimbo Unido vs Everton?

El partido se disputará el domingo 17 de agosto de 2025, a las 17:30 horas de Chile, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo.

  • 📅 Fecha: Domingo 17 de agosto de 2025
  • 🕕 Hora: 17:30 (Chile)
  • 🏟️ Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo 

📺 ¿Dónde ver Coquimbo Unido vs Everton EN VIVO?

El compromiso será transmitido por:

  • TNT Sports Premium HD
  • TNT Sports Premium
  • Mega 2
  • MegaGO
  • HBO Max (streaming)

Canales TNT Sports Premium según cableoperador:

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DIRECTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) – 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)

💻 ¿Cómo ver GRATIS el Coquimbo Unido vs Everton?

Si no cuentas con TNT Sports Premium, Mega 2 o HBO Max, puedes seguir el minuto a minuto GRATIS en Al Aire Libre, con estadísticas, jugadas y goles en tiempo real.

🔴 EN VIVO: Coquimbo Unido vs Everton minuto a minuto

Posibles formaciones de Coquimbo Unido vs Everton

  • El XI de Coquimbo Unido: Diego Sánchez; Francisco Salinas, Bruno Cabrera, Elvis Hernández, Sebastián Cabrera; Sebastián Galani, Alejandro Camargo; Cristian Zavala, Benjamín Chandía, Salvador Cordero; Cecilio Waterman. DT: Esteban González.
  • El XI de Everton: Ignacio González; Lucas Soto, Hugo Magallanes, Ramiro González y Nicolás Baeza; Alan Medina, Benjamín Berríos, Alvaro Madrid y Emiliano Ramos; Cristián Palacios y Sebastián Sosa Sánchez. DT: Mauricio Larriera.

📊 Así llegan Coquimbo Unido vs Everton

Coquimbo Unido (1° | 44 pts): líder del torneo, con 4 triunfos y 1 derrota en sus últimos cinco encuentros de liga. Invicto como local (6V, 3E). Sebastián Galani es el jugador con más amarillas del equipo (7).

Everton (12° | 19 pts): dos victorias en sus últimos seis partidos. Benjamín Berríos lidera en amonestaciones con 4 tarjetas.

📲 En el papel, Coquimbo es claro favorito, pero Everton sabe complicar en duelos directos: en los últimos seis choques, cada uno ganó dos y empataron dos veces. Sigue todos los detalles en Al Aire Libre.

📺 Los goles de Coquimbo Unido vs Everton

