Curicó Unido rescató un empate contra O'Higgins en el primer partido tras la salida de Palermo

Curicó Unido rescató un empate 2-2 ante O'Higgins en el Estadio El Teniente de Rancagua, en el primer partido tras la salida del entrenador argentino Martín Palermo del equipo.

El resultado no le sirvió mucho a ninguno de los dos equipos, dado que los "torteros" no lograron salir de los últimos puestos, mientras que los "celestes" no pudieron acercarse a los primeros lugares.

Los curicanos sorprendieron en los 12 minutos y anotaron la apertura de la cuenta gracias a Felipe Villagrán, aunque la alegría no les duró mucho, ya que a los 14' Matías Meneses marcó el empate para los dueños de casa y su primer tanto en el certamen.

Meneses repitió en los 40' y puso en ventaja a los dirigidos por Dalcio Giovagnoli, aunque la escuadra del interino Damián Muñoz también golpeó rápido e igualó la historia en los 43', mediante Leandro Benegas.

En el complemento, la visita tuvo mejores ocasiones para llevarse el compromiso, pero Nelson Espinoza estuvo notable para salvar a los rancagüinos y dejar al menos un punto en casa, dejando atrás la derrota por 3-0 contra Universidad Católica.

En la próxima fecha, O'Higgins jugará con Ñublense en Chillán, en tanto que, Curicó recibirá al también atribulado Santiago Wanderers.