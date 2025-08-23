Deportes Iquique vs Ñublense en vivo: cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025

Deportes Iquique y Ñublense animarán un prometedor partido en el Tierra de Campeones este domingo 24 de agosto desde las 17:30 horas de Chile, duelo válido por la Fecha 21 del Campeonato Nacional 2025. El encuentro tendrá transmisión de TNT Sports Premium y por TNT Sports en la plataforma Max.

Los Dragones Celestes siguen ubicados como colistas con solo 11 puntos, y vienen de una serie de negativos resultados con tres partidos sin ganar (2 empates y 1 derrota).

Mejor es el escenario de Ñublense, que llega con tres triunfos consecutivos sobre la espalda y un empate, ubicándose en la décima posición de la tabla con 26 unidades, a cuatro de la zona de copas internacionales.

⚽ Deportes Iquique vs Ñublense en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes Iquique vs Ñublense?

El duelo entre Deportes Iquique y Ñublense se juega este domingo 24 de agosto a las 17:30 horas en el Estadio Tierra de Campeones.

📅Fecha: Domingo 24 de agosto

🕗Horario: 17:30 horas

🏟️Estadio: Tierra de Campeones

📺 ¿Dónde ver en vivo Deportes Iquique vs Ñublense?

📺TV: TNT Sports Premium

💻Streaming: TNT Sports en Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🧾 El XI de Deportes Iquique vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2025

El once probable: Leandro Requena; Diego Orellana, Matías Blásquez, Salvador Sánchez y Marcelo Jorquera; César Fuentes, Marcos Gómez y Misael Dávila; Edson Puch, Agustín Venezia y Steffan Pino DT: Fernando Díaz

🧾 El XI de Ñublense vs Deportes Iquique por el Campeonato Nacional 2025

El once probable: Nicola Pérez; Bernardo Cerezo, Carlos Labrín, Pablo Calderón y Giovanny Campusano; Osvaldo Bosso, Lorenzo Reyes, Matías Plaza y Gabriel Graciani; Patricio Rubio y Lucas Molina. DT: Ronald Fuentes.