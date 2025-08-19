Diez finales en el Campeonato Nacional: así será el duro camino de Coquimbo, la U de Chile y Audax por el título 2025

La Fecha 20 dejó todo listo para un cierre de infarto. Coquimbo Unido (47 puntos) lidera con autoridad el Campeonato Nacional, seguido por Universidad de Chile (38) y Audax Italiano (37), que aún sueñan con alcanzar al puntero. Con 30 puntos en disputa, cada partido será una final.

🏴‍☠️ El calendario de Coquimbo Unido: ¿rumbo a su primera estrella en Primera?

Coquimbo Unido ha sido la gran sorpresa del torneo: 14 triunfos, 5 empates y apenas 1 derrota. Su ventaja de 9 puntos sobre la U lo convierte en favorito, pero no puede relajarse.

Partidos clave:

Audax vs. Coquimbo (F21) → duelo directo por el liderato.

→ duelo directo por el liderato. Coquimbo vs. Colo Colo (F24) → choque de alto voltaje.

→ choque de alto voltaje. U. de Chile vs. Coquimbo (F29) → posible final anticipada en el Nacional.

🔵 Universidad de Chile: obligada a un cierre perfecto

La U está 9 puntos abajo y no tiene margen de error. Sus próximos partidos incluyen clásicos y rivales directos por copas.

Partidos clave:

Colo Colo vs. U. de Chile (F22) → Superclásico que puede hundir o revivir al Chuncho.

→ Superclásico que puede hundir o revivir al Chuncho. U. de Chile vs. Palestino (F24) → rival directo por Libertadores.

→ rival directo por Libertadores. U. Católica vs. U. de Chile (F25) → clásico universitario en terreno cruzado.

→ clásico universitario en terreno cruzado. U. de Chile vs. Coquimbo (F29) → duelo que puede definir el campeón.

🟢 Audax Italiano: el tapado de la pelea

Con 37 puntos, el elenco floridano se ilusiona con dar la sorpresa. Su calendario mezcla rivales directos y equipos en la pelea baja.

Partidos clave:

Audax vs. Coquimbo (F21) → arranca jugándose la vida.

→ arranca jugándose la vida. Audax vs. La Calera (F24) → duelo clave para sostener el tercer lugar.

→ duelo clave para sostener el tercer lugar. Audax vs. Colo Colo (F30) → cierre de infarto contra el Cacique.

📅 Fixture completo: la ruta de Coquimbo, la U de Chile y Audax

Fecha 21: Audax vs. Coquimbo | U. de Chile vs. Everton

Audax vs. Coquimbo | U. de Chile vs. Everton Fecha 22: Huachipato vs. Coquimbo | Colo Colo vs. U. de Chile | O’Higgins vs. Audax

Huachipato vs. Coquimbo | Colo Colo vs. U. de Chile | O’Higgins vs. Audax Fecha 23: Coquimbo vs. Ñublense | D. La Serena vs. U. de Chile | U. Española vs. Audax

Coquimbo vs. Ñublense | D. La Serena vs. U. de Chile | U. Española vs. Audax Fecha 24: Coquimbo vs. Colo Colo | U. de Chile vs. Palestino | Audax vs. La Calera

Coquimbo vs. Colo Colo | U. de Chile vs. Palestino | Audax vs. La Calera Fecha 25: O’Higgins vs. Coquimbo | U. Católica vs. U. de Chile | D. La Serena vs. Audax

O’Higgins vs. Coquimbo | U. Católica vs. U. de Chile | D. La Serena vs. Audax Fecha 26: Coquimbo vs. La Calera | Huachipato vs. U. de Chile | Audax vs. Cobresal

Coquimbo vs. La Calera | Huachipato vs. U. de Chile | Audax vs. Cobresal Fecha 27: Palestino vs. Coquimbo | U. de Chile vs. Limache | Huachipato vs. Audax

Palestino vs. Coquimbo | U. de Chile vs. Limache | Huachipato vs. Audax Fecha 28: Coquimbo vs. La Serena | O’Higgins vs. U. de Chile | Audax vs. Everton

Coquimbo vs. La Serena | O’Higgins vs. U. de Chile | Audax vs. Everton Fecha 29: U. de Chile vs. Coquimbo | Audax vs. Ñublense

U. de Chile vs. Coquimbo | Audax vs. Ñublense Fecha 30: Coquimbo vs. U. Española | Iquique vs. U. de Chile | Colo Colo vs. Audax

🔵 ¿Cuántos puntos le saca Coquimbo a la U de Chile?

Nueve puntos tras 20 fechas (47 vs 38).

🏴‍☠️ Cuándo juegan U de Chile vs Coquimbo Unido?

Se enfrentarán en la Fecha 29 en el Estadio Nacional, posible final anticipada.

🟢 ¿Qué necesita Audax Italiano para ser campeón?

Vencer a Coquimbo en la F21 y sostener regularidad en el cierre del torneo.

⚽ Qué partidos clásicos vienen en la recta final?

El Superclásico Colo Colo vs U de Chile (F22), el clásico universitario U de Chile vs UC (F25) y el choque U de Chile vs Coquimbo (F29).

📢 El Campeonato Nacional 2025 promete un final de película. Coquimbo quiere su primera estrella, la U busca el milagro y Audax sueña con dar la sorpresa. Cada fecha será un capítulo de tensión máxima.

El Campeonato Nacional 2025 promete un final de película. Coquimbo quiere su primera estrella, la U busca el milagro y Audax sueña con dar la sorpresa. Cada fecha será un capítulo de tensión máxima.