DT de Coquimbo Unido advierte de la ventaja sobre U de Chile en la lucha por el título
Esteban González aseguró que la diferencia de seis puntos no define nada en la lucha por el título del Campeonato Nacional.
Coquimbo Unido lidera el Campeonato Nacional con una ventaja de seis puntos sobre U de Chile, pero su entrenador, Esteban González, mantiene la calma. En el elenco Pirata saben que aún queda mucho torneo y que cualquier exceso de confianza puede costar caro.
⚽ ¿Qué dijo González sobre la ventaja en la tabla?
En conferencia de prensa, González fue directo: "Mantener la ventaja no es tema. Tenemos que seguir dando pasos seguros. Tener seis puntos sobre la U no dice nada, porque queda mucho torneo".
El estratega dejó claro que no se trata de especular con el título, sino de sostener el nivel partido a partido.
🏟 ¿Cuál es el próximo desafío de Coquimbo?
El equipo aurinegro enfrentará a Everton de Viña del Mar este domingo 17 de agosto a las 17:30 horas, en condición de local. El duelo se jugará sabiendo ya el resultado de U de Chile, que se medirá con Audax Italiano a las 12:30 del mismo día.
🔍 ¿Qué busca mejorar el DT Pirata?
González explicó que la idea es "mantener el funcionamiento, mejorar lo positivo y minimizar errores". Para él, más allá de la posición en la tabla, la clave está en crecer ante cada rival y adaptarse a las exigencias de cada partido.
🤝 ¿Cómo ve el partido ante Everton de Viña de Mar?
"El duelo será complejo y difícil, entre dos equipos que salen a proponer", señaló el técnico, anticipando un choque atractivo para la fecha 20 del torneo.
📲 ¿Dónde seguir las novedades de Coquimbo Unido y el Campeonato Nacional?
👉🏽 En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad de Coquimbo Unido y las novedades del Campeonato Nacional.