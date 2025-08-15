Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Campeonato Nacional

DT de Coquimbo Unido advierte de la ventaja sobre U de Chile en la lucha por el título

Esteban González aseguró que la diferencia de seis puntos no define nada en la lucha por el título del Campeonato Nacional.

Foto: Photosport DT de Coquimbo Unido advierte de la ventaja sobre U de Chile en la lucha por el título
Sebastián Díaz Iturrieta
Llévatelo:

Coquimbo Unido lidera el Campeonato Nacional con una ventaja de seis puntos sobre U de Chile, pero su entrenador, Esteban González, mantiene la calma. En el elenco Pirata saben que aún queda mucho torneo y que cualquier exceso de confianza puede costar caro.

⚽ ¿Qué dijo González sobre la ventaja en la tabla?

En conferencia de prensa, González fue directo: "Mantener la ventaja no es tema. Tenemos que seguir dando pasos seguros. Tener seis puntos sobre la U no dice nada, porque queda mucho torneo".

El estratega dejó claro que no se trata de especular con el título, sino de sostener el nivel partido a partido.

🏟 ¿Cuál es el próximo desafío de Coquimbo?

El equipo aurinegro enfrentará a Everton de Viña del Mar este domingo 17 de agosto a las 17:30 horas, en condición de local. El duelo se jugará sabiendo ya el resultado de U de Chile, que se medirá con Audax Italiano a las 12:30 del mismo día.

🔍 ¿Qué busca mejorar el DT Pirata?

González explicó que la idea es "mantener el funcionamiento, mejorar lo positivo y minimizar errores". Para él, más allá de la posición en la tabla, la clave está en crecer ante cada rival y adaptarse a las exigencias de cada partido.

Imagen foto_00000002
Esteban González lidera el campañón Pirata. Photosport

🤝 ¿Cómo ve el partido ante Everton de Viña de Mar?

"El duelo será complejo y difícil, entre dos equipos que salen a proponer", señaló el técnico, anticipando un choque atractivo para la fecha 20 del torneo.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Coquimbo Unido y el Campeonato Nacional?

👉🏽 En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad de Coquimbo Unido y las novedades del Campeonato Nacional.

Temas #Deportes #Fútbol #Fútbol #Campeonato Nacional #Coquimbo

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
Más de Campeonato Nacional