DT de Coquimbo Unido advierte de la ventaja sobre U de Chile en la lucha por el título

Coquimbo Unido lidera el Campeonato Nacional con una ventaja de seis puntos sobre U de Chile, pero su entrenador, Esteban González, mantiene la calma. En el elenco Pirata saben que aún queda mucho torneo y que cualquier exceso de confianza puede costar caro.

⚽ ¿Qué dijo González sobre la ventaja en la tabla?

En conferencia de prensa, González fue directo: "Mantener la ventaja no es tema. Tenemos que seguir dando pasos seguros. Tener seis puntos sobre la U no dice nada, porque queda mucho torneo".

El estratega dejó claro que no se trata de especular con el título, sino de sostener el nivel partido a partido.

🏟 ¿Cuál es el próximo desafío de Coquimbo?

El equipo aurinegro enfrentará a Everton de Viña del Mar este domingo 17 de agosto a las 17:30 horas, en condición de local. El duelo se jugará sabiendo ya el resultado de U de Chile, que se medirá con Audax Italiano a las 12:30 del mismo día.

🔍 ¿Qué busca mejorar el DT Pirata?

González explicó que la idea es "mantener el funcionamiento, mejorar lo positivo y minimizar errores". Para él, más allá de la posición en la tabla, la clave está en crecer ante cada rival y adaptarse a las exigencias de cada partido.

Esteban González lidera el campañón Pirata. Photosport

🤝 ¿Cómo ve el partido ante Everton de Viña de Mar?

"El duelo será complejo y difícil, entre dos equipos que salen a proponer", señaló el técnico, anticipando un choque atractivo para la fecha 20 del torneo.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Coquimbo Unido y el Campeonato Nacional?

