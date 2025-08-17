Eduardo Vargas tras anotarle a U de Chile: "Fue algo muy lindo"

Eduardo Vargas tuvo una jornada especial en el fútbol chileno. El atacante, que recientemente se sumó a Audax Italiano tras negociaciones fallidas con U de Chile, volvió a celebrar un gol en el torneo nacional y lo hizo justamente contra los azules, el equipo donde es ídolo.

⚽ ¿Qué dijo Eduardo Vargas tras su gol a la U de Chile?

En conversación con TNT Sports, Vargas reconoció que fue un partido emotivo. Aseguró que "la U es un equipo muy duro, con confianza, y nosotros supimos aprovechar las ocasiones".

🔥 ¿Cómo vivió Vargas el reencuentro con la U?

El delantero confesó que marcarle al club que lo vio explotar futbolísticamente fue extraño pero especial: "Fue algo muy lindo, marcarle a este gran equipo que quiero mucho".

🟢 ¿Por qué eligió Audax Italiano y no la U?

Hace un mes estuvo cerca de regresar a la U, pero finalmente se inclinó por Audax. Vargas explicó que se siente cómodo en el equipo itálico y que siempre dará lo mejor por la camiseta que defienda.

🤝 ¿Qué significó reencontrarse con viejos amigos?

El atacante valoró volver a cruzarse con Charles Aránguiz y Marcelo Díaz: "Muy lindo encontrarme con amigos en la cancha", comentó emocionado.

💪 ¿Cómo evalúa su estado físico y ritmo de juego?

El artillero reconoció que aún busca su mejor forma: "Me estoy sintiendo bien, tomando ritmo de partido". También señaló que jugar al mediodía le exigió más que en horarios nocturnos.

🎯 ¿Qué expectativas tiene Vargas en Audax Italiano?

El ex U de Chile confía en seguir sumando goles y ayudando a los itálicos a competir en el torneo. "Con los entrenamientos y partidos iré mejorando", concluyó.

