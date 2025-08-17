Eduardo Vargas tras anotarle a U de Chile: "Fue algo muy lindo"
El delantero de Audax Italiano anotó ante U de Chile y confesó la emotividad de enfrentar al club que lo quiso fichar hace sólo un mes.
Eduardo Vargas tuvo una jornada especial en el fútbol chileno. El atacante, que recientemente se sumó a Audax Italiano tras negociaciones fallidas con U de Chile, volvió a celebrar un gol en el torneo nacional y lo hizo justamente contra los azules, el equipo donde es ídolo.
⚽ ¿Qué dijo Eduardo Vargas tras su gol a la U de Chile?
En conversación con TNT Sports, Vargas reconoció que fue un partido emotivo. Aseguró que "la U es un equipo muy duro, con confianza, y nosotros supimos aprovechar las ocasiones".
🔥 ¿Cómo vivió Vargas el reencuentro con la U?
El delantero confesó que marcarle al club que lo vio explotar futbolísticamente fue extraño pero especial: "Fue algo muy lindo, marcarle a este gran equipo que quiero mucho".
🟢 ¿Por qué eligió Audax Italiano y no la U?
Hace un mes estuvo cerca de regresar a la U, pero finalmente se inclinó por Audax. Vargas explicó que se siente cómodo en el equipo itálico y que siempre dará lo mejor por la camiseta que defienda.
🤝 ¿Qué significó reencontrarse con viejos amigos?
El atacante valoró volver a cruzarse con Charles Aránguiz y Marcelo Díaz: "Muy lindo encontrarme con amigos en la cancha", comentó emocionado.
💪 ¿Cómo evalúa su estado físico y ritmo de juego?
El artillero reconoció que aún busca su mejor forma: "Me estoy sintiendo bien, tomando ritmo de partido". También señaló que jugar al mediodía le exigió más que en horarios nocturnos.
🎯 ¿Qué expectativas tiene Vargas en Audax Italiano?
El ex U de Chile confía en seguir sumando goles y ayudando a los itálicos a competir en el torneo. "Con los entrenamientos y partidos iré mejorando", concluyó.
