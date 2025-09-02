El Campeonato Nacional cobra una nueva víctima en su decisiva fase de la temporada

En una decisiva etapa se encuentra el Campeonato Nacional 2025, donde además de la lucha por el título va entrando en tierra derecha la disputa por los cupos a copas internacionales y también la ansiada permanencia en la categoría para zafar del descenso.

Sin embargo, hay elencos que van quedando rezagados y sin chance de pelear por nada, caso que azota a un elenco de región que decidió tomar una rotunda medida producto de los malos resultados cosechados en esta segunda rueda de la temporada.

👋 Unión La Calera decide poner fin al ciclo de Walter Lemma

Tal como ocurrió con Jorge Almirón en Colo Colo o Cristián Paulucci en Deportes La Serena en esta segunda rueda de la temporada, en Unión La Calera se aburrieron de los malos resultados y optaron por desvincular al DT argentino Walter Lemma.

A falta de la oficialización del club cementero, el periodista Ricardo Maturana indicó en su cuenta de X que "Walter Lemma dejó de ser el DT de Unión La Calera. Dirigencia decidió desvincular al entrenador argentino por los malos resultados de la segunda rueda. Mañana (este martes) se despedirá del plantel".

⚽ La mala racha que acabó con la estadía de Walter Lemma en La Calera

Lemma, que asumió el cargo de DT en Unión La Calera en junio de 2024, tuvo una segunda rueda para el olvido en esta presente campaña con el elenco de la Quinta Región.

Y es que tras la reciente caída en casa ante Palestino en la Fecha 22 del Campeonato, el conjunto calerano llegó a su séptimo partido consecutivo sin ganar, acumulando seis derrotas y solo un empate.

▫️ ¿En qué lugar de la tabla de posiciones está Unión La Calera?

Con esta seguidilla de malos resultados, La Calera se estancó en el decimoprimer puesto con 23 puntos, a solo seis de distancia de la zona de descenso directo.

🔗 ¿Dónde leer más de Unión La Calera?

Todas las novedades de Unión La Calera están en Al Aire Libre.