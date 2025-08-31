El honor y el título: el Superclásico que puede decidir el futuro de Colo Colo y la U de Chile

Colo Colo y la U de Chile se enfrentan este domingo en el Monumental con mucho más en la mesa que un Superclásico. Para los albos, es la oportunidad de salvar el Centenario del club y cortar una racha demoledora: llevan tres años sin vencer a la U y perdieron todos los clásicos de la temporada (dos ante la UC, uno con los azules).

Para la U, es prácticamente la última carta para mantenerse en la pelea por el título, llegando con 15 puntos de desventaja respecto a Coquimbo Unido.

El contexto de ambos clubes aumenta la presión. Fernando Ortiz fue oficializado como nuevo DT de Colo Colo, pero recién asumirá post Superclásico, dejando a Hugo González y Luis Pérez cerrando un interinato que necesita desesperadamente una alegría. Del otro lado, Gustavo Álvarez encara su primer partido tras la tragedia de Avellaneda, donde su hijo de 9 años vivió amenazas durante hora y media encerrado en un palco.

⚽ ¿Qué está en juego para Colo Colo y la U?

Para Colo Colo está en juego el honor en su año del Centenario y romper la sequía de tres años sin vencer a la U y meterse en zona de Copa Sudamericana. Actualmente están fuera de copas internacionales, algo inadmisible para la plantilla más cara del fútbol chileno. Además, evitar el récord negativo de perder todos los clásicos en una temporada de Primera División.

Para la U de Chile está en juego el Campeonato, los azules deben acortar la brecha de 15 puntos con Coquimbo Unido o, prácticamente, se despedirán del título. También mantener su ventaja en la pelea por Chile 2 a Copa Libertadores, donde Palestino, Audax y O'Higgins presionan.

📊 Los números del Colo Colo vs U de Chile

Desde que Álvarez llegó a la banca azul, no ha perdido contra Colo Colo (dos triunfos, un empate). La U quebró en 2024 el maleficio de 23 años sin ganar en el Monumental, cortando una racha de 21 partidos sin perder del Cacique ante los laicos. Los números recientes favorecen a los azules, pero el factor cancha y la necesidad alba pueden cambiar el panorama.

🏥 ¿Qué bajas confirmadas hay para el Superclásico?

Universidad de Chile: Israel Poblete descartado por desgarro en el isquiotibial. Gabriel Castellón en duda, Matías Sepúlveda disponible.

Colo Colo: Sin bajas confirmadas para el clásico, aunque Arturo Vidal arrastra molestias físicas.