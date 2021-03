En Ñublense criticaron el mal estado de la cancha del "Nelson Oyarzún" para duelo con la UC

A solo tres días de tener que enfrentar a Universidad Católica en la primera fecha del Campeonato, en Ñublense genera inquietud el mal estado de la cancha del Estadio "Nelson Oyarzún", acusando incluso que podría ser complicado llevar a cabo el encuentro de manera normal.

Fue el propio jugador del elenco de Chillán, Mathias Pinto, que en declaraciones reproducidas por nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa que: "Es muy difícil jugar, no se puede ni conducir la pelota. No es mucho lo que pudimos hacer en el entrenamiento".

"Obviamente somos profesionales y podemos jugar en cualquier cancha, pero seremos locales y no sé si tendrá que ver la dirigencia o la Municipalidad, porque sí fuera así se nota que no nos quieren ayudar. Si tiene que ver un tema dirigencial, significa que estamos empezando a hacer las cosas mal", agregó.

"A tres días del partido no podemos tener la cancha así. Van dos meses de que jugamos el último partido y no está en condiciones presentables. Es como muy raro que no estén las condiciones óptimas para hacer un buen juego", recalcó Pinto.

Ñublense recibirá este domingo a la UC desde las 19:30 horas de nuestro país, y podrás seguir toda la acción junto a la transmisión de Al Aire Libre en Cooperativa y el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.