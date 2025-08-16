Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
EN VIVO | Colo Colo vs U Católica por el Campeonato Nacional

Albos y cruzados dan vida al clásico 188 por la Fecha 20 de la Liga de Primera.

Bastián Catalán
Colo Colo y Universidad Católica se enfrentan por la Fecha 20 del Campeonato Nacional 2025 en la versión 188 del clásico.

Los albos, que vienen de tres empates consecutivos, marchan en el séptimo lugar con 27 puntos y por ahora se ubican en zona de clasificación a Copa Sudamericana.

Los cruzados, por su parte, también llegan sin conocer de triunfos hace cuatro partidos y se encuentran en el octavo lugar con las mismas unidades (27).

📺 ¿Dónde ver EN VIVO Colo Colo vs U Católica?

  • 📺TV: TNT Sports Premium
  • 💻Streaming: TNT Sports en Max
  • 🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

⚽ Resultado en vivo Colo Colo vs U Católica

Minuto a Minuto
