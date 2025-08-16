Colo Colo y Universidad Católica se enfrentan por la Fecha 20 del Campeonato Nacional 2025 en la versión 188 del clásico.

Los albos, que vienen de tres empates consecutivos, marchan en el séptimo lugar con 27 puntos y por ahora se ubican en zona de clasificación a Copa Sudamericana.

Los cruzados, por su parte, también llegan sin conocer de triunfos hace cuatro partidos y se encuentran en el octavo lugar con las mismas unidades (27).

📺 ¿Dónde ver EN VIVO Colo Colo vs U Católica?

📺TV: TNT Sports Premium

💻Streaming: TNT Sports en Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

