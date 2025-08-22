Palestino y Colo Colo abren los fuegos de la Fecha 21 del Campeonato Nacional 2025, encuentro que se llevará a cabo en el Estadio Municipal de La Cisterna.

El elenco árabe llega a este partido ubicados en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 35 puntos, a ocho de distancia del líder Coquimbo Unido, y esperan levantar cabeza tras haber sufrido una sorpresiva derrota a manos de Ñublense en la pasada fecha.

Por su parte Colo Colo viene arrastrando una negativa recha que lo tiene sin ganar desde hace cuatro fechas, siendo la última la goleada a manos de U. Católica, situación que los tiene en el noveno lugar con 27 puntos, a solo dos de la zona de copas internacionales.

📺 ¿Dónde ver EN VIVO Palestino vs Colo Colo?

📺TV: TNT Sports Premium

💻Streaming: TNT Sports en Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

⚽ Resultado en vivo Palestino vs Colo Colo