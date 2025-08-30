EN VIVO | U Católica vs Cobresal por el Campeonato Nacional
U Católica recibe a Cobresal en el Claro Arena con el objetivo de asegurar una plaza internacional en 2026.
U Católica y Cobresal juegan una verdadera final por un cupo internacional para la temporada 2026.
Los Cruzados juegan su segundo partido al hilo en su moderno estadio Claro Arena.
📺 ¿Dónde ver EN VIVO U Católica vs Cobresal?
📺TV: TNT Sports Premium
💻Streaming: TNT Sports en Max
⚽ Resultado en vivo U Católica vs Cobresal
| MINUTO 86: Córner a favor de la UC, cabezazo de valencia y forzó un autogol. Lo gana la UC 2-1
| MINUTO 86 GOOOOOOOL DE LA UC. DIEGO VALENCIA
| MINUTO 81: Amarilla para Corral en la UC
| MINUTO 80: Amarilla para Ampuero en la UC
| MINUTO 77: Cambios en la CU. Salen Bello y González. Ingresan Corral y Asta Buruaga
| MINUTO 75: Munder hizo una jugada maradoneana, la cede para Henriquez y este la centró para Coelho. El uruguayo le da mal y Bernedo se encontró con la pelota en la línea
| MINUTO 74: Increible el gol que falla la UC. la tocaron unas 7 veces en zona de Cobresal, Arancibia remató al arco y Bello se interpuso y no fue gol
| MINUTO 69: Amarilla para Canales en la UC
| MINUTO 69: Así lo empató la UC
%u26BD%uFE0F%u26AA%uFE0F%uD83D%uDD35 ¡Llegó el empate de #LosCruzados!— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) August 30, 2025
Jorge Pinos contuvo de manera increíble el tiro libre de Eduard Bello, pero no pudo hacer nada con este cabezazo de Branco Ampuero, y el zaguero iguala las condiciones en el Claro Arena. #MatchdaySábado.
¡Disfruta lo mejor de la%u2026 pic.twitter.com/q9xdfIW9tO
| MINUTO 67: Canales le da un pase cuchareado a valencia, lo deja solo. Pero el delantero define pésimo. La UC muy cerca del segundo
| MINUTO 64: Amarilla para Aracibia
| MINUTO 64: La UC tiene el control absoluto del partido, es cosa de tiempo para que caiga el segundo de la UC
| MINUTO 60: Valencia se perdió un gol increíble y después Cobresal no logró despejar a tiempo. La UC falló un gol fácil
| MINUTO 59: Arancibia ganó línea de fondo, sacó e centro y la despejan justo en la zaga de Cobresal. Cerca la UC del segundo
| MINUTO 56: Amarill para Coelho en Cobresal
| MINUTO 54: Cambio en Cobresal. Sale Mesías e ingresa Fernández
| MINUTO 53: Cimbi Cuevas le hace daño a Cobresal, remató y la pelota se va lejos
| MINUTO 52: La Católica volvió a ser dueña del partid. Cobresal está contra las cuerdas
| MINUTO 49: Bello sacó un tio libre muy bueno, pero la pelot no entró. En la segunda jugada levantan el centro y Ampuero lo empata
| MINUTO 48: Goooool de Católica. Ampuero
| MINUTO 47: Amarilla para Mesías en Cobresal. Tiro libre para la UC
| MINUTO 46: Cobresal también tiene un cambio. Ramírez se quedó en el baco, ingresó Munder
| MINUTO 45: La UC tiene un cambio. Salió Medel e ingresó Canales
| MINUTO 45: Comenzó el segundo tiempo en el Claro Arena.
| Volvieron los equipos a la cancha. Seguiremos cn la acción en instantes
| Este es el primer gol de un visitante en el Claro Arena
%u26BD%uD83D%uDFE0%u26AA ¡El primer gol de la visita en el Claro Arena!— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) August 30, 2025
La valla invicta de #LosCruzados en su nueva casa llegó a su fin gracias a esta conquista de Diego Coelho, tras una buena recuperación de César Yanis en este #MatchdaySábado.
¡Disfruta lo mejor de la #LigaDePrimera 2025!%u2026 pic.twitter.com/7FMwAf2AGz
| MINUTO 49: Finaliza el primer tiempo. Cobresal lo gana por 1-0 con gol de Coelho
| MINUTO 47: Mesías se sacó a toda la defensa dela UC, remató y Bernedo contiene de forma espectacular
| MINUTO 45: Se juegan 4 minutos más en e Claro Arena
| MINUTO 42: Centro de Mesías para Coelho y la defensa de la UC despeja justo cuando caía el segundo para Cobresal
| MINUTO 37: Diego Coelho es el primer jugador rival que marca un gol en el Claro Arena
| MINUTO 36: GOOOOOOL DE COBRESAL. COLEHO DEFINE PERFECTO POR ENTRE LAS PIERNAS DE BERNEDO
| MINUTO 31: Montes se los sacó a todos, remató y defendió muy bien Cobresal bajo el arco. La UC vuelve a retomar el control del partido
| MINUTO 29: Piero Maza desestima el penal. Se salvó la UC
| MINUTO 28: Revisan la jugada en el VAR
| MINUTO 26: COELHO RECUPERÓ UNA PELOTA Y RECORRIÓ CASI 50 METROS LIBRE DE MARCA. CUANDO REMATÓ, GONZÁLEZ LO INTERCEPTÓ Y LA PELOTA LE DIO EN LA MANO
| MINUTO 26: PENAL PARA COBRESAL
| MINUTO 24: El partido es de ida y vuelta, pero Católica y Cobresal fallan en el último pase. No se hacen daño por ahora
| MINUTO 18: Cobresal empieza a soltarse y ya ha disparado 3 veces al arco, pero sin éxito
| MINUTO 12: Amarilla para Eugenio Mena
| MINUTO 10: EN LA LÍNEA SE SALVÓ COBRESAL. Por fin lograron encontrar a Valencia y antes de que la pelota ingresara la despejaron lejos los nortinos
| MINUTO 9: Gary Medel cae en mitad de terreno. Se detiene el partido
| MINUTO 7: La UC domina, pero no encuentra a Valencia en el pase final
| MINUTO 4: Eduard Bello hizo una jugada elegante por el sector derecho del ataque de la UC, terminó en un centro a la carrera que no encontró a nadie
| MINUTO 2: Derriban a Bello en mitad de terreno. El partido es intenso y de pierna fuerte en los primeros minutos
| MINUTO 1: Clemente Montes prueba con un centro al punto penal y el meta de Cobresal contiene la primera llegada de la UC
| MINUTO 1: COMENZÓ EL PARTIDO EN EL CLARO ARENA. YA JUEGAN LA UC Y COBRESAL
| EXPLOTA EL CLARO ARENA. La UC y Cobresal ya están en la cancha
| En Católica no jugará Fernando Zampedri, el parte médico de la UC dice que el delantero tiene una lesión muscular isquiotibiales
| Cobresal también tiene su formación confirmada
| FORMACIÓN CONFIRMADA DE LA UC
| Cobresal ya está instalado en la precordillera. En 52 minutos más comienza el partido entre la UC y Cobresal
| Bienvenidos, amig@s de Al Aire Libre. Hoy viviremos un emocionante partido entre Católica y Cobresal en el Claro Arena