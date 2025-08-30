Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Campeonato Nacional

EN VIVO | U Católica vs Cobresal por el Campeonato Nacional

U Católica recibe a Cobresal en el Claro Arena con el objetivo de asegurar una plaza internacional en 2026.

Oscar Buch Guzmán
Llévatelo:

U Católica y Cobresal juegan una verdadera final por un cupo internacional para la temporada 2026.

Los Cruzados juegan su segundo partido al hilo en su moderno estadio Claro Arena.

📺 ¿Dónde ver EN VIVO U Católica vs Cobresal?

📺TV: TNT Sports Premium

💻Streaming: TNT Sports en Max

⚽ Resultado en vivo U Católica vs Cobresal

Minuto a Minuto

| MINUTO 86: Córner a favor de la UC, cabezazo de valencia y forzó un autogol. Lo gana la UC 2-1

| MINUTO 86 GOOOOOOOL DE LA UC. DIEGO VALENCIA

| MINUTO 81: Amarilla para Corral en la UC

| MINUTO 80: Amarilla para Ampuero en la UC

| MINUTO 77: Cambios en la CU. Salen Bello y González. Ingresan Corral y Asta Buruaga

| MINUTO 75: Munder hizo una jugada maradoneana, la cede para Henriquez y este la centró para Coelho. El uruguayo le da mal y Bernedo se encontró con la pelota en la línea

| MINUTO 74: Increible el gol que falla la UC. la tocaron unas 7 veces en zona de Cobresal, Arancibia remató al arco y Bello se interpuso y no fue gol

| MINUTO 69: Amarilla para Canales en la UC

| MINUTO 69: Así lo empató la UC

| MINUTO 67: Canales le da un pase cuchareado a valencia, lo deja solo. Pero el delantero define pésimo. La UC muy cerca del segundo

| MINUTO 64: Amarilla para Aracibia

| MINUTO 64: La UC tiene el control absoluto del partido, es cosa de tiempo para que caiga el segundo de la UC

| MINUTO 60: Valencia se perdió un gol increíble y después Cobresal no logró despejar a tiempo. La UC falló un gol fácil

| MINUTO 59: Arancibia ganó línea de fondo, sacó e centro y la despejan justo en la zaga de Cobresal. Cerca la UC del segundo

| MINUTO 56: Amarill para Coelho en Cobresal

| MINUTO 54: Cambio en Cobresal. Sale Mesías e ingresa Fernández

| MINUTO 53: Cimbi Cuevas le hace daño a Cobresal, remató y la pelota se va lejos

| MINUTO 52: La Católica volvió a ser dueña del partid. Cobresal está contra las cuerdas

| MINUTO 49: Bello sacó un tio libre muy bueno, pero la pelot no entró. En la segunda jugada levantan el centro y Ampuero lo empata

| MINUTO 48: Goooool de Católica. Ampuero

| MINUTO 47: Amarilla para Mesías en Cobresal. Tiro libre para la UC

| MINUTO 46: Cobresal también tiene un cambio. Ramírez se quedó en el baco, ingresó Munder

| MINUTO 45: La UC tiene un cambio. Salió Medel e ingresó Canales

| MINUTO 45: Comenzó el segundo tiempo en el Claro Arena.

| Volvieron los equipos a la cancha. Seguiremos cn la acción en instantes

| Este es el primer gol de un visitante en el Claro Arena

| MINUTO 49: Finaliza el primer tiempo. Cobresal lo gana por 1-0 con gol de Coelho

30/08/2025 - 18:20

| MINUTO 47: Mesías se sacó a toda la defensa dela UC, remató y Bernedo contiene de forma espectacular

| MINUTO 45: Se juegan 4 minutos más en e Claro Arena

| MINUTO 42: Centro de Mesías para Coelho y la defensa de la UC despeja justo cuando caía el segundo para Cobresal

| MINUTO 37: Diego Coelho es el primer jugador rival que marca un gol en el Claro Arena

| MINUTO 36: GOOOOOOL DE COBRESAL. COLEHO DEFINE PERFECTO POR ENTRE LAS PIERNAS DE BERNEDO

| MINUTO 31: Montes se los sacó a todos, remató y defendió muy bien Cobresal bajo el arco. La UC vuelve a retomar el control del partido

| MINUTO 29: Piero Maza desestima el penal. Se salvó la UC

| MINUTO 28: Revisan la jugada en el VAR

| MINUTO 26: COELHO RECUPERÓ UNA PELOTA Y RECORRIÓ CASI 50 METROS LIBRE DE MARCA. CUANDO REMATÓ, GONZÁLEZ LO INTERCEPTÓ Y LA PELOTA LE DIO EN LA MANO

| MINUTO 26: PENAL PARA COBRESAL

| MINUTO 24: El partido es de ida y vuelta, pero Católica y Cobresal fallan en el último pase. No se hacen daño por ahora

| MINUTO 18: Cobresal empieza a soltarse y ya ha disparado 3 veces al arco, pero sin éxito

| MINUTO 12: Amarilla para Eugenio Mena

| MINUTO 10: EN LA LÍNEA SE SALVÓ COBRESAL. Por fin lograron encontrar a Valencia y antes de que la pelota ingresara la despejaron lejos los nortinos

| MINUTO 9: Gary Medel cae en mitad de terreno. Se detiene el partido

| MINUTO 7: La UC domina, pero no encuentra a Valencia en el pase final

| MINUTO 4: Eduard Bello hizo una jugada elegante por el sector derecho del ataque de la UC, terminó en un centro a la carrera que no encontró a nadie

| MINUTO 2: Derriban a Bello en mitad de terreno. El partido es intenso y de pierna fuerte en los primeros minutos

| MINUTO 1: Clemente Montes prueba con un centro al punto penal y el meta de Cobresal contiene la primera llegada de la UC

| MINUTO 1: COMENZÓ EL PARTIDO EN EL CLARO ARENA. YA JUEGAN LA UC Y COBRESAL

| EXPLOTA EL CLARO ARENA. La UC y Cobresal ya están en la cancha

| En Católica no jugará Fernando Zampedri, el parte médico de la UC dice que el delantero tiene una lesión muscular isquiotibiales

| Cobresal también tiene su formación confirmada

30/08/2025 - 17:01

| FORMACIÓN CONFIRMADA DE LA UC

30/08/2025 - 16:50

| Cobresal ya está instalado en la precordillera. En 52 minutos más comienza el partido entre la UC y Cobresal

30/08/2025 - 16:41

| Bienvenidos, amig@s de Al Aire Libre. Hoy viviremos un emocionante partido entre Católica y Cobresal en el Claro Arena

30/08/2025 - 16:38
