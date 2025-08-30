19:17 | MINUTO 86: Córner a favor de la UC, cabezazo de valencia y forzó un autogol. Lo gana la UC 2-1

19:17 | MINUTO 86 GOOOOOOOL DE LA UC. DIEGO VALENCIA

19:12 | MINUTO 81: Amarilla para Corral en la UC

19:10 | MINUTO 80: Amarilla para Ampuero en la UC

19:08 | MINUTO 77: Cambios en la CU. Salen Bello y González. Ingresan Corral y Asta Buruaga

19:06 | MINUTO 75: Munder hizo una jugada maradoneana, la cede para Henriquez y este la centró para Coelho. El uruguayo le da mal y Bernedo se encontró con la pelota en la línea

19:05 | MINUTO 74: Increible el gol que falla la UC. la tocaron unas 7 veces en zona de Cobresal, Arancibia remató al arco y Bello se interpuso y no fue gol

19:00 | MINUTO 69: Amarilla para Canales en la UC

19:00 | MINUTO 69: Así lo empató la UC %u26BD%uFE0F%u26AA%uFE0F%uD83D%uDD35 ¡Llegó el empate de #LosCruzados!



Jorge Pinos contuvo de manera increíble el tiro libre de Eduard Bello, pero no pudo hacer nada con este cabezazo de Branco Ampuero, y el zaguero iguala las condiciones en el Claro Arena. #MatchdaySábado.



¡Disfruta lo mejor de la%u2026 pic.twitter.com/q9xdfIW9tO — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) August 30, 2025

18:58 | MINUTO 67: Canales le da un pase cuchareado a valencia, lo deja solo. Pero el delantero define pésimo. La UC muy cerca del segundo

18:55 | MINUTO 64: Amarilla para Aracibia

18:55 | MINUTO 64: La UC tiene el control absoluto del partido, es cosa de tiempo para que caiga el segundo de la UC

18:51 | MINUTO 60: Valencia se perdió un gol increíble y después Cobresal no logró despejar a tiempo. La UC falló un gol fácil

18:50 | MINUTO 59: Arancibia ganó línea de fondo, sacó e centro y la despejan justo en la zaga de Cobresal. Cerca la UC del segundo

18:47 | MINUTO 56: Amarill para Coelho en Cobresal

18:45 | MINUTO 54: Cambio en Cobresal. Sale Mesías e ingresa Fernández

18:44 | MINUTO 53: Cimbi Cuevas le hace daño a Cobresal, remató y la pelota se va lejos

18:43 | MINUTO 52: La Católica volvió a ser dueña del partid. Cobresal está contra las cuerdas

18:40 | MINUTO 49: Bello sacó un tio libre muy bueno, pero la pelot no entró. En la segunda jugada levantan el centro y Ampuero lo empata

18:39 | MINUTO 48: Goooool de Católica. Ampuero

18:38 | MINUTO 47: Amarilla para Mesías en Cobresal. Tiro libre para la UC

18:37 | MINUTO 46: Cobresal también tiene un cambio. Ramírez se quedó en el baco, ingresó Munder

18:36 | MINUTO 45: La UC tiene un cambio. Salió Medel e ingresó Canales

18:36 | MINUTO 45: Comenzó el segundo tiempo en el Claro Arena.

18:35 | Volvieron los equipos a la cancha. Seguiremos cn la acción en instantes

18:21 | Este es el primer gol de un visitante en el Claro Arena %u26BD%uD83D%uDFE0%u26AA ¡El primer gol de la visita en el Claro Arena!



La valla invicta de #LosCruzados en su nueva casa llegó a su fin gracias a esta conquista de Diego Coelho, tras una buena recuperación de César Yanis en este #MatchdaySábado.



¡Disfruta lo mejor de la #LigaDePrimera 2025!%u2026 pic.twitter.com/7FMwAf2AGz — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) August 30, 2025

18:20 | MINUTO 49: Finaliza el primer tiempo. Cobresal lo gana por 1-0 con gol de Coelho

18:19 | MINUTO 47: Mesías se sacó a toda la defensa dela UC, remató y Bernedo contiene de forma espectacular

18:16 | MINUTO 45: Se juegan 4 minutos más en e Claro Arena

18:13 | MINUTO 42: Centro de Mesías para Coelho y la defensa de la UC despeja justo cuando caía el segundo para Cobresal

18:08 | MINUTO 37: Diego Coelho es el primer jugador rival que marca un gol en el Claro Arena

18:07 | MINUTO 36: GOOOOOOL DE COBRESAL. COLEHO DEFINE PERFECTO POR ENTRE LAS PIERNAS DE BERNEDO

18:02 | MINUTO 31: Montes se los sacó a todos, remató y defendió muy bien Cobresal bajo el arco. La UC vuelve a retomar el control del partido

18:00 | MINUTO 29: Piero Maza desestima el penal. Se salvó la UC

17:58 | MINUTO 28: Revisan la jugada en el VAR

17:57 | MINUTO 26: COELHO RECUPERÓ UNA PELOTA Y RECORRIÓ CASI 50 METROS LIBRE DE MARCA. CUANDO REMATÓ, GONZÁLEZ LO INTERCEPTÓ Y LA PELOTA LE DIO EN LA MANO

17:57 | MINUTO 26: PENAL PARA COBRESAL

17:56 | MINUTO 24: El partido es de ida y vuelta, pero Católica y Cobresal fallan en el último pase. No se hacen daño por ahora

17:48 | MINUTO 18: Cobresal empieza a soltarse y ya ha disparado 3 veces al arco, pero sin éxito

17:43 | MINUTO 12: Amarilla para Eugenio Mena

17:41 | MINUTO 10: EN LA LÍNEA SE SALVÓ COBRESAL. Por fin lograron encontrar a Valencia y antes de que la pelota ingresara la despejaron lejos los nortinos

17:40 | MINUTO 9: Gary Medel cae en mitad de terreno. Se detiene el partido

17:38 | MINUTO 7: La UC domina, pero no encuentra a Valencia en el pase final

17:34 | MINUTO 4: Eduard Bello hizo una jugada elegante por el sector derecho del ataque de la UC, terminó en un centro a la carrera que no encontró a nadie

17:33 | MINUTO 2: Derriban a Bello en mitad de terreno. El partido es intenso y de pierna fuerte en los primeros minutos

17:32 | MINUTO 1: Clemente Montes prueba con un centro al punto penal y el meta de Cobresal contiene la primera llegada de la UC

17:31 | MINUTO 1: COMENZÓ EL PARTIDO EN EL CLARO ARENA. YA JUEGAN LA UC Y COBRESAL

17:27 | EXPLOTA EL CLARO ARENA. La UC y Cobresal ya están en la cancha

17:22 | En Católica no jugará Fernando Zampedri, el parte médico de la UC dice que el delantero tiene una lesión muscular isquiotibiales

17:01 | Cobresal también tiene su formación confirmada

16:50 | FORMACIÓN CONFIRMADA DE LA UC

16:41 | Cobresal ya está instalado en la precordillera. En 52 minutos más comienza el partido entre la UC y Cobresal