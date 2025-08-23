U Católica y Unión Española se citan este sábado 23 de agosto en la Fecha 21 del Campeonato Nacional 2025, compromiso que se juega en el Claro Arena desde las 20:00 horas de nuestro país.

Los Cruzados aterrizan en este encuentro en la séptima posición de la tabla con 30 puntos, en zona de clasificación a Copa Sudamericana, y con el impulso de haber goleado a Colo Colo el pasado fin de semana.

Unión Española llega más apremiada a este partido, en zona de descenso con 14 unidades y a cuatro de distancia de poder escapar del peligro. En su más reciente compromiso protagonizaron un empate con Deportes Iquique, otro de los elencos que luchan directamente por salvar la categoría.

📺 ¿Dónde ver EN VIVO U Católica vs Unión Española?

📺TV: TNT Sports Premium

💻Streaming: TNT Sports en Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

⚽ Resultado en vivo U Católica vs Unión Española