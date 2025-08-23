EN VIVO | U Católica vs Unión Española por el Campeonato Nacional
La UC recibe a Unión Española en la inauguración del Claro Arena para el equipo masculino, encuentro por la Fecha 21 del Campeonato Nacional 2025.
U Católica y Unión Española se citan este sábado 23 de agosto en la Fecha 21 del Campeonato Nacional 2025, compromiso que se juega en el Claro Arena desde las 20:00 horas de nuestro país.
Los Cruzados aterrizan en este encuentro en la séptima posición de la tabla con 30 puntos, en zona de clasificación a Copa Sudamericana, y con el impulso de haber goleado a Colo Colo el pasado fin de semana.
Unión Española llega más apremiada a este partido, en zona de descenso con 14 unidades y a cuatro de distancia de poder escapar del peligro. En su más reciente compromiso protagonizaron un empate con Deportes Iquique, otro de los elencos que luchan directamente por salvar la categoría.
⚽ Resultado en vivo U Católica vs Unión Española
| Final del primer tiempo. Con el primer gol oficial de Fernando Zampedri en el Claro Arena lo gana la UC a U. Española
| Minuto 45 2: Contra a fondo de la UC que deja a Montes solo y luego cede a Zampedri, cortó la zaga. UC 1-0 UE
| Se jugarán 3 minutos más.
| Vidal se salva de la expulsión tras pisotón a Montes, el juez le perdona la otra amarilla.
| Minuto 43: Ahora van los rojos por el empate, pero no entran al área de Bernedo UC 1-0 UE
| Minuto 41: Se instala el equipo de Garnero en la zona defensiva de Unión, presionan en los últimos minutos. UC 1-0 UE
| Minuto 40: Se instala la UC en terreno contrario y escoge las bandas para hacer daño a su rival. UC 1-0 UE
| Amarilla para Vidal por llegar tarde al cruce con Zampedri
| Minuto 38: Otra contra de la UC, Zampedri cede a Valencia y éste eleva. UC 1-0 UE
| Minuto 36: Se va todo el equipo visitante tras el cambio del cobro, además de la amonestación al rojo. UC 1-0 UE
| Cambia el cobro el árbitro y amarilla para Aránguiz por simulación.
| Se revisa la intención de Aránguiz de jugar el balón en el área, antes del toque de Corral.
| Revisa el juez del partido y no toma una decisión.
| Hay revisión desde el Var.
| Minuto 32: Aránguiz toma la contra hispana, entra al área y es tocado, el juez cobra la pena máxima. UC 1-0 UE
| Penal para Unión Española
| Minuto 30: Gol de Universidad Católica. Era más que obvio, Fernando Zampedri abre el Claro Arena. UC 1-0 UE
| La UC tendrá otro servicio desde la esquina.
| Minuto 28: La sacaron de la línea en U Española, cuando celebraba la UC, pero había bandera en alto. UC 0-0 UE
| Minuto 27: Clemente Montes toma una contra y encara, su remate se fue directo a las manos de Parra. UC 0-0 UE
| La visita se repliega y arma línea de 5 defensores.
| Minuto 24: Ahora es Jeraldino quien está tendido en el terreno de juego y recibe atención médica. UC 0-0 UE
| Minuto 22: Primera jugada armada de la visita, tras de rotar el balón, Jáuregui prueba a Bernedo que ataja. UC 0-0 UE
| Termina en falta para la visita tras toma de Corral a Aránguiz, pedían amarilla.
| La UC tiene un córner a favor.
| Minuto 19: Incómoda la Unión Española que ahora cede la posesión y protege las bandas. UC 0-0 UE
| Minuto 17: Según informan en la trasnmisión, Zampedri tendría una contractura. UC 0-0 UE
| Minuto 14: Ahora la UC se adueña del balón y trata de llegar al arco de Parra, dominio local. UC 0-0 UE
| Minuto 12: Avisa la Católica, centro de Mena que le queda a Montes que cabecea y da en el travesaño. UC 0-0 UE
| Minuto 10: Aún no se acomodan ambos cuadros en la cancha y el duelo es disputado UC 0-0 UE
| Fernando Zamepdri sigue en el terreno de juego.
| Ahora es Daniel González que sufre un pinchazo en su pierna.
| Minuto 5: Fernando Zampedri llega a sacar un centro y termina con problemas, debe ser atendido en cancha. UC 0-0 UE
| Finalmente el disparo de Jeraldino pega en la barrera.
| La visita tiene un tiro libre peligroso.
| Minuto 2: Los cruzados buscan el dominio del balón, pero la visita sale a jugar su partido. UC 0-0 UE
| Comenzó el partido. En la inauguración del Claro Arena, U Católica recibe a su clásico de barrio, Unión Española.
| La primera foto y sorteo de los capitanes y la UC por fin podrá jugar en el Claro Arena.
| Rodrigo Cavajal es el árbitro, Juan Serrano y Erick Pizarro sus asistentes.
| Fuegos artificiales para el cierre de la inauguración.
| Con los jugadores formados, se canta el himno de la UC
| Los jugadores salen al terreno de juego
| Ingresan las autoridades a realizar el corte de cinta.
| ¡Este es el XI estelar de Unión Española para enfrentar a los cruzados!
| ¡Así se parará la UC en la cancha del Claro Arena!
Alfred Canales será de la partida (en reemplazo de Cristián Cuevas -suspendido-) en este once inicial de nuestro DT Daniel Garnero.
¡Que sea un día histórico con los tres puntos, muchachos! %uD83D%uDC4A
| Unión Española también se alista en el coloso de la precordillera
| El camarín de la UC se viste de gala para recibir su primer partido en el Claro Arena
Un camarín de primer nivel para esperar a Universidad Católica %uD83D%uDE0D%uD83D%uDD1D ¡Hoy #LosCruzados saltan a la cancha del Claro Arena con nuestra nueva camiseta conmemorativa! %u26AA%uD83D%uDD35
