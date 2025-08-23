Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Campeonato Nacional

EN VIVO | U Católica vs Unión Española por el Campeonato Nacional

La UC recibe a Unión Española en la inauguración del Claro Arena para el equipo masculino, encuentro por la Fecha 21 del Campeonato Nacional 2025.

Felipe Rojas Davidson
Llévatelo:

U Católica y Unión Española se citan este sábado 23 de agosto en la Fecha 21 del Campeonato Nacional 2025, compromiso que se juega en el Claro Arena desde las 20:00 horas de nuestro país. 

Los Cruzados aterrizan en este encuentro en la séptima posición de la tabla con 30 puntos, en zona de clasificación a Copa Sudamericana, y con el impulso de haber goleado a Colo Colo el pasado fin de semana. 

Unión Española llega más apremiada a este partido, en zona de descenso con 14 unidades y a cuatro de distancia de poder escapar del peligro. En su más reciente compromiso protagonizaron un empate con Deportes Iquique, otro de los elencos que luchan directamente por salvar la categoría.

📺 ¿Dónde ver EN VIVO U Católica vs Unión Española?

📺TV: TNT Sports Premium
💻Streaming: TNT Sports en Max
🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

⚽ Resultado en vivo U Católica vs Unión Española

 

Minuto a Minuto

| Final del primer tiempo. Con el primer gol oficial de Fernando Zampedri en el Claro Arena lo gana la UC a U. Española

| Minuto 45 2: Contra a fondo de la UC que deja a Montes solo y luego cede a Zampedri, cortó la zaga. UC 1-0 UE

| Se jugarán 3 minutos más.

| Vidal se salva de la expulsión tras pisotón a Montes, el juez le perdona la otra amarilla.

| Minuto 43: Ahora van los rojos por el empate, pero no entran al área de Bernedo UC 1-0 UE

| Minuto 41: Se instala el equipo de Garnero en la zona defensiva de Unión, presionan en los últimos minutos. UC 1-0 UE

| Minuto 40: Se instala la UC en terreno contrario y escoge las bandas para hacer daño a su rival. UC 1-0 UE

| Amarilla para Vidal por llegar tarde al cruce con Zampedri

| Minuto 38: Otra contra de la UC, Zampedri cede a Valencia y éste eleva. UC 1-0 UE

| Minuto 36: Se va todo el equipo visitante tras el cambio del cobro, además de la amonestación al rojo. UC 1-0 UE

| Cambia el cobro el árbitro y amarilla para Aránguiz por simulación.

| Se revisa la intención de Aránguiz de jugar el balón en el área, antes del toque de Corral.

| Revisa el juez del partido y no toma una decisión.

| Hay revisión desde el Var.

| Minuto 32: Aránguiz toma la contra hispana, entra al área y es tocado, el juez cobra la pena máxima. UC 1-0 UE

| Penal para Unión Española

| Minuto 30: Gol de Universidad Católica. Era más que obvio, Fernando Zampedri abre el Claro Arena. UC 1-0 UE

| La UC tendrá otro servicio desde la esquina.

| Minuto 28: La sacaron de la línea en U Española, cuando celebraba la UC, pero había bandera en alto. UC 0-0 UE

| Minuto 27: Clemente Montes toma una contra y encara, su remate se fue directo a las manos de Parra. UC 0-0 UE

| La visita se repliega y arma línea de 5 defensores.

| Minuto 24: Ahora es Jeraldino quien está tendido en el terreno de juego y recibe atención médica. UC 0-0 UE

| Minuto 22: Primera jugada armada de la visita, tras de rotar el balón, Jáuregui prueba a Bernedo que ataja. UC 0-0 UE

| Termina en falta para la visita tras toma de Corral a Aránguiz, pedían amarilla.

| La UC tiene un córner a favor.

| Minuto 19: Incómoda la Unión Española que ahora cede la posesión y protege las bandas. UC 0-0 UE

| Minuto 17: Según informan en la trasnmisión, Zampedri tendría una contractura. UC 0-0 UE

| Minuto 14: Ahora la UC se adueña del balón y trata de llegar al arco de Parra, dominio local. UC 0-0 UE

| Minuto 12: Avisa la Católica, centro de Mena que le queda a Montes que cabecea y da en el travesaño. UC 0-0 UE

| Minuto 10: Aún no se acomodan ambos cuadros en la cancha y el duelo es disputado UC 0-0 UE

| Fernando Zamepdri sigue en el terreno de juego.

| Ahora es Daniel González que sufre un pinchazo en su pierna.

| Minuto 5: Fernando Zampedri llega a sacar un centro y termina con problemas, debe ser atendido en cancha. UC 0-0 UE

| Finalmente el disparo de Jeraldino pega en la barrera.

| La visita tiene un tiro libre peligroso.

| Minuto 2: Los cruzados buscan el dominio del balón, pero la visita sale a jugar su partido. UC 0-0 UE

| Comenzó el partido. En la inauguración del Claro Arena, U Católica recibe a su clásico de barrio, Unión Española.

| La primera foto y sorteo de los capitanes y la UC por fin podrá jugar en el Claro Arena.

| Rodrigo Cavajal es el árbitro, Juan Serrano y Erick Pizarro sus asistentes.

| Fuegos artificiales para el cierre de la inauguración.

| Con los jugadores formados, se canta el himno de la UC

| Los jugadores salen al terreno de juego

| Ingresan las autoridades a realizar el corte de cinta.

| ¡Así se parará la UC en la cancha del Claro Arena!

| Unión Española también se alista en el coloso de la precordillera

| El camarín de la UC se viste de gala para recibir su primer partido en el Claro Arena

