EN VIVO | U de Chile vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional
Los azules reciben a los itálicos por la Fecha 20 de la Liga de Primera.
Universidad de Chile recibe a Audax Italiano en uno de los compromisos más atractivos de la jornada dominical de la Fecha 20 del Campeonato Nacional 2025.
El encuentro, marcado por el retorno de Eduardo Vargas al Estadio Nacional, enfrenta a dos equipos que se encuentran luchando en la parte alta del torneo.
Los azules marchan en el segundo lugar con 38 puntos y esperan sumar de a tres para recortar su distancia con el líder Coquimbo Unido. Los itálicos, en tanto, quieren volver a los triunfos y volver a meter presión en la cima.
📺 ¿Dónde ver EN VIVO U de Chile vs Audax Italiano?
- 📺TV: TNT Sports Premium
- 💻Streaming: TNT Sports en Max
- 🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre
⚽ Resultado en vivo U de Chile vs Audax Italiano
| Minuto 97: ¡Terminó el partido! Con goles de Riveros, Vargas y Valencia, Audax se impuso por 3-1 a la U en el Estadio Nacional.
| Minuto 95: ¡Gol de Audax Italiano! Leonardo Valencia anotó un golazo para los itálicos y sentencia el partido en Ñuñoa.
| Minuto 93: Matías Sepúlveda intentó de larga distancia, pero Ahumada se quedó con el balón.
| Minuto 90: Tiempo cumplido en el Nacional. Se adicionan 7 de descuento.
| Minuto 86: ¡Gol de la U! Centro desde la derecha y Lucas Di Yorio conectó de cabeza para descontar en el Nacional.
| El cabezazo de Lucas Di Yorio con el que la U descontó ante Audax Italiano.
| Minuto 79: Amarilla para Gil Romero en Audax por infracción sobre Sepúlveda.
| Minuto 78: ¡Tremendo Ahumada! Era el descuento de Hormazábal para la U, pero el portero evitó de forma increíble el gol.
| Minuto 74: Amarilla para Matías Zaldivia por infracción sobre Leonardo Valencia.
| Minuto 73: Cambio en Audax Italiano. Gastón Gil reemplazó a Martín Jiménez.
| Minuto 72: Nuevo aviso de la U. Leandro Fernández se acercó, pero remató mordido y el balón se fue al saque de arco.
| Minuto 69: ¡Cerca la U! Assadi se aproximó al arco de Audax, pero su disparo se fue desviado por poco.
| Minuto 66: Amarilla en la U. Sebastián Rodríguez es amonestado en los azules.
| El gol de Eduardo Vargas que aumentó las cifras para Audax Italiano en el Estadio Nacional.
| Minuto 62: ¡Gol de Audax Italiano! Eduardo Vargas estira las cifras para los itálicos en el Estadio Nacional.
| El gol con el que Riveros abrió el marcador para Audax Italiano en el Estadio Nacional.
| Minuto 60: ¡Gol de Audax Italiano! Balón flotando en el área azul, el cual es aprovechado por Riveros que con un derechazo abre el marcador en Ñuñoa.
| Minuto 59: Cambio en la U. Sebastián Rodríguez reemplaza a Israel Poblete, quien abandonó la cancha lesionado.
| Minuto 56: ¡Notable Castellón! Grosero error de Ramírez que le deja servida la pelota a Eduardo Vargas, pero el portero de la U achicó de gran forma para evitar el gol.
| Minuto 55: Espejo probó de larga distancia y Castellón no tuvo complicaciones para embolsar el balón.
| Minuto 50: Cambio en Audax Italiano. Cristóbal Muñoz abandona la cancha lesionado e ingresa Michael Fuentes Vadulli.
| Minuto 46: ¡Comenzó el segundo tiempo! La U y Audax juegan el complemento en el Estadio Nacional.
| Cambio en Universidad de Chile. Leandro Fernández ingresó por Franco Calderón.
| Minuto 48: ¡Terminó el primer tiempo! La U y Audax igualan sin goles al término de la primera mitad.
| Minuto 48: ¡Era el primero! Altamirano remató de volea, pero el portero Ahumada contuvo su disparo.
| Minuto 45: Tiempo cumplido en el Estadio Nacional. Se juegan 3 de adición.
| Minuto 41: Se lo perdió Assadi. Quedó una pelota en el área de Audax, pero el diez azul remató desviado con su pierna menos hábil.
| Minuto 39: ¡No hay penal! Tras revisar la jugada en el VAR, el árbitro desestima el cobro del penal a favor de la U. Sigue el fútbol en Ñuñoa
| Minuto 38: Tarjeta amarilla para Leonardo Valencia en Audax Italiano por reclamos contra Piero Maza.
| Minuto 38: ¡Va al VAR! Piero Maza acude al asistente de video para revisar la jugada.
| Minuto 35: ¡Penal para la U! Ferrario derribó a Lucas Di Yorio en el área y Piero Maza no dudó en sancionar la pena máxima.
| Minuto 32: ¡Cerca Audax! Centro desde la izquierda y Zaldivia en la boca del arco envó al tiro de esquina.
| Minuto 31: Eduardo Vargas avisó para Audax Italiano. Remató desde fuera del área, pero su disparo salió por un costado de la portería.
| Minuto 27: Leonardo Valencia probó de larga distancia desde un tiro libre, pero su remate se fue desviado.
| Minuto 25: Segunda amarilla en la U. Franco Calderón ve la cartulina amarilla tras una falta contra Matus.
| Minuto 15: Primer amonestado en Audax Italiano. Riveros recibe tarjeta amarilla por infracción sobre Poblete.
| Minuto 11: Caen bombas de ruido y Piero Maza detuvo unos instantes el partido. Ya se reanudó el fútbol.
| Minuto 4: Primera tarjeta amarilla del partido. Javier Altamirano es amonestado en la U por infracción sobre Orellana.
| Minuto 2: Primer aviso de la U. Lucas Di Yorio recibió en el área, remató de derecha y el balón se fue por encima de la portería.
| Minuto 1: ¡Comenzó el partido! La U y Audax Italiano ya juegan por la Fecha 20 del Campeonato Nacional.
| Se realiza un minuto de silencio por Bastián Farías, futbolista de Lautaro de Buin fallecido el pasado viernes.
| ¡Salen los equipos a la cancha! Se viene el fútbol en el Estadio Nacional.
| La U llega a este encuentro en el segundo lugar con 38 puntos, mientras que Audax marcha cuarto con 34 unidades.
| ¡Con Eduardo Vargas desde la partida! La oncena de Audax Italiano para medirse a la U.
| ¡Formación de la U! Estos son los elegidos por Gustavo Álvarez para enfrentar a Audax Italiano.
| ¡La U ya está en el Nacional! Los azules arribaron al principal recinto deportivo del país para recibir a Audax.
| Su último enfrentamiento en el torneo, en tanto, fue en el Estadio Bicentenario de La Florida por la Fecha 5. El partido terminó 1-1.
| La última vez que la U y Audax se vieron las caras en el Estadio Nacional fue el 24 de febrero de 2024, con triunfo por la mínima para los azules.
| ¡Todo listo en el Nacional! El recinto de Ñuñoa albergará el cruce entre azules e itálicos por la Fecha 20.
| ¡Bienvenidos amig@s de Al Aire Libre! Esta tarde se enfrentan U. de Chile y Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2025.