14:28 | Minuto 97: ¡Terminó el partido! Con goles de Riveros, Vargas y Valencia, Audax se impuso por 3-1 a la U en el Estadio Nacional.

14:26 | Minuto 95: ¡Gol de Audax Italiano! Leonardo Valencia anotó un golazo para los itálicos y sentencia el partido en Ñuñoa.

14:24 | Minuto 93: Matías Sepúlveda intentó de larga distancia, pero Ahumada se quedó con el balón.

14:21 | Minuto 90: Tiempo cumplido en el Nacional. Se adicionan 7 de descuento.

14:17 | Minuto 86: ¡Gol de la U! Centro desde la derecha y Lucas Di Yorio conectó de cabeza para descontar en el Nacional.

14:10 | Minuto 79: Amarilla para Gil Romero en Audax por infracción sobre Sepúlveda.

14:08 | Minuto 78: ¡Tremendo Ahumada! Era el descuento de Hormazábal para la U, pero el portero evitó de forma increíble el gol.

14:05 | Minuto 74: Amarilla para Matías Zaldivia por infracción sobre Leonardo Valencia.

14:04 | Minuto 73: Cambio en Audax Italiano. Gastón Gil reemplazó a Martín Jiménez.

14:03 | Minuto 72: Nuevo aviso de la U. Leandro Fernández se acercó, pero remató mordido y el balón se fue al saque de arco.

14:00 | Minuto 69: ¡Cerca la U! Assadi se aproximó al arco de Audax, pero su disparo se fue desviado por poco.

13:57 | Minuto 66: Amarilla en la U. Sebastián Rodríguez es amonestado en los azules.

13:53 | Minuto 62: ¡Gol de Audax Italiano! Eduardo Vargas estira las cifras para los itálicos en el Estadio Nacional.

13:51 | Minuto 60: ¡Gol de Audax Italiano! Balón flotando en el área azul, el cual es aprovechado por Riveros que con un derechazo abre el marcador en Ñuñoa.

13:49 | Minuto 59: Cambio en la U. Sebastián Rodríguez reemplaza a Israel Poblete, quien abandonó la cancha lesionado.

13:47 | Minuto 56: ¡Notable Castellón! Grosero error de Ramírez que le deja servida la pelota a Eduardo Vargas, pero el portero de la U achicó de gran forma para evitar el gol.

13:46 | Minuto 55: Espejo probó de larga distancia y Castellón no tuvo complicaciones para embolsar el balón.

13:41 | Minuto 50: Cambio en Audax Italiano. Cristóbal Muñoz abandona la cancha lesionado e ingresa Michael Fuentes Vadulli.

13:36 | Minuto 46: ¡Comenzó el segundo tiempo! La U y Audax juegan el complemento en el Estadio Nacional.

13:36 | Cambio en Universidad de Chile. Leandro Fernández ingresó por Franco Calderón.

13:20 | Minuto 48: ¡Terminó el primer tiempo! La U y Audax igualan sin goles al término de la primera mitad.

13:20 | Minuto 48: ¡Era el primero! Altamirano remató de volea, pero el portero Ahumada contuvo su disparo.

13:17 | Minuto 45: Tiempo cumplido en el Estadio Nacional. Se juegan 3 de adición.

13:13 | Minuto 41: Se lo perdió Assadi. Quedó una pelota en el área de Audax, pero el diez azul remató desviado con su pierna menos hábil.

13:10 | Minuto 39: ¡No hay penal! Tras revisar la jugada en el VAR, el árbitro desestima el cobro del penal a favor de la U. Sigue el fútbol en Ñuñoa

13:10 | Minuto 38: Tarjeta amarilla para Leonardo Valencia en Audax Italiano por reclamos contra Piero Maza.

13:09 | Minuto 38: ¡Va al VAR! Piero Maza acude al asistente de video para revisar la jugada.

13:07 | Minuto 35: ¡Penal para la U! Ferrario derribó a Lucas Di Yorio en el área y Piero Maza no dudó en sancionar la pena máxima.

13:03 | Minuto 32: ¡Cerca Audax! Centro desde la izquierda y Zaldivia en la boca del arco envó al tiro de esquina.

13:02 | Minuto 31: Eduardo Vargas avisó para Audax Italiano. Remató desde fuera del área, pero su disparo salió por un costado de la portería.

12:59 | Minuto 27: Leonardo Valencia probó de larga distancia desde un tiro libre, pero su remate se fue desviado.

12:57 | Minuto 25: Segunda amarilla en la U. Franco Calderón ve la cartulina amarilla tras una falta contra Matus.

12:45 | Minuto 15: Primer amonestado en Audax Italiano. Riveros recibe tarjeta amarilla por infracción sobre Poblete.

12:36 | Minuto 11: Caen bombas de ruido y Piero Maza detuvo unos instantes el partido. Ya se reanudó el fútbol.

12:34 | Minuto 4: Primera tarjeta amarilla del partido. Javier Altamirano es amonestado en la U por infracción sobre Orellana.

12:32 | Minuto 2: Primer aviso de la U. Lucas Di Yorio recibió en el área, remató de derecha y el balón se fue por encima de la portería.

12:31 | Minuto 1: ¡Comenzó el partido! La U y Audax Italiano ya juegan por la Fecha 20 del Campeonato Nacional.

12:31 | Se realiza un minuto de silencio por Bastián Farías, futbolista de Lautaro de Buin fallecido el pasado viernes.

12:27 | ¡Salen los equipos a la cancha! Se viene el fútbol en el Estadio Nacional.

12:17 | La U llega a este encuentro en el segundo lugar con 38 puntos, mientras que Audax marcha cuarto con 34 unidades.

10:54 | Su último enfrentamiento en el torneo, en tanto, fue en el Estadio Bicentenario de La Florida por la Fecha 5. El partido terminó 1-1.

10:51 | La última vez que la U y Audax se vieron las caras en el Estadio Nacional fue el 24 de febrero de 2024, con triunfo por la mínima para los azules.