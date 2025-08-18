Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Campeonato Nacional

Ex presidente de la ANFP propone profundos cambios en el uso del VAR

Un ex dirigente del fútbol chileno planteó que el VAR debería aplicarse bajo un sistema similar al Ojo de Halcón, con revisiones limitadas por equipo.

Foto: Photosport Ex presidente de la ANFP propone profundos cambios en el uso del VAR
Sebastián Díaz Iturrieta
Llévatelo:

El debate por el arbitraje en Chile volvió a instalarse en la agenda. Las constantes polémicas en los partidos del Campeonato Nacional y el malestar de jugadores, técnicos y dirigentes han puesto la lupa sobre el funcionamiento del VAR.

En ese contexto, un ex presidente de la ANFP sorprendió con una propuesta que busca limitar su uso y devolver confianza a los árbitros.

⚽ ¿Quién es el ex presidente que propone el Ojo de Halcón en Chile?

Se trata de Harold Mayne-Nicholls, quien en diálogo con Radio ADN aseguró que "el VAR debería ser como el Ojo de Halcón, cuando tú pides una cierta cantidad de revisiones. Debieran ser máximo dos por tiempo, salvo el offside". Para el ex timonel, la tecnología ha generado más desconfianza que certezas en el arbitraje chileno.

😡 ¿Qué críticas hizo Mayne-Nicholls al arbitraje nacional?

El ex dirigente lamentó la cantidad de errores y la falta de credibilidad en las decisiones. "Es lamentable cuando se suceden los errores unos tras otros. Hay un evidente descontrol y desconfianza que nos hace muy mal, hace que los árbitros se equivoquen mucho", advirtió.

Imagen foto_00000001
Una propuesta para apurar las revisiones. Photosport

🏟️ ¿Qué otros temas abordó el ex timonel de la ANFP?

Además de hablar del arbitraje, Mayne-Nicholls analizó el presente de la Selección Chilena y la gestión de Pablo Milad. "Le queda un año todavía. No es fácil levantar ahora después de lo que pasó con la selección. Lo que estamos pasando no tiene a nadie contento", cerró.

Temas #Deportes #Fútbol #Campeonato Nacional

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
