Ex presidente de la ANFP propone profundos cambios en el uso del VAR

El debate por el arbitraje en Chile volvió a instalarse en la agenda. Las constantes polémicas en los partidos del Campeonato Nacional y el malestar de jugadores, técnicos y dirigentes han puesto la lupa sobre el funcionamiento del VAR.

En ese contexto, un ex presidente de la ANFP sorprendió con una propuesta que busca limitar su uso y devolver confianza a los árbitros.

⚽ ¿Quién es el ex presidente que propone el Ojo de Halcón en Chile?

Se trata de Harold Mayne-Nicholls, quien en diálogo con Radio ADN aseguró que "el VAR debería ser como el Ojo de Halcón, cuando tú pides una cierta cantidad de revisiones. Debieran ser máximo dos por tiempo, salvo el offside". Para el ex timonel, la tecnología ha generado más desconfianza que certezas en el arbitraje chileno.

😡 ¿Qué críticas hizo Mayne-Nicholls al arbitraje nacional?

El ex dirigente lamentó la cantidad de errores y la falta de credibilidad en las decisiones. "Es lamentable cuando se suceden los errores unos tras otros. Hay un evidente descontrol y desconfianza que nos hace muy mal, hace que los árbitros se equivoquen mucho", advirtió.

Una propuesta para apurar las revisiones. Photosport

🏟️ ¿Qué otros temas abordó el ex timonel de la ANFP?

Además de hablar del arbitraje, Mayne-Nicholls analizó el presente de la Selección Chilena y la gestión de Pablo Milad. "Le queda un año todavía. No es fácil levantar ahora después de lo que pasó con la selección. Lo que estamos pasando no tiene a nadie contento", cerró.

