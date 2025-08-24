Huachipato confirma su buen momento y hunde a Deportes La Serena

En el primer partido dominical de la jornada 21, Huachipato le hizo una incómoda visita a Deportes La Serena. Con un juego ordenado y eficacia en el área, los dirigidos por Jaime García lograron quedarse con los tres puntos.

⚽ Los goles de Huachipato vs Deportes La Serena

Rafael Caroca abrió el marcador a los 50 minutos, aprovechando un error defensivo y anotando un gol que encendió la ilusión de los hinchas acereros. Sobre el final, Mario Briceño (90′+7) cerró la victoria con un remate que dejó sin reacción a los locales.

🌎 Huachipato sueña con torneos internacionales y La Serena sigue en la zona roja

Con este triunfo, el equipo de Talcahuano alcanzó los 31 puntos y se ubica en la octava posición de la tabla, cerca de los puestos que dan acceso a competiciones internacionales 2026. La consistencia mostrada en las últimas jornadas es clave para mantener viva la ilusión de clasificar.

"Nos vamos contentos por el triunfo, pero sabemos que quedan partidos difíciles. Hay que mantener la concentración para lograr los objetivos", comentó un sonriente Rafael Caroca tras el partido.

Por su parte, Deportes La Serena se mantiene en la posición 13 con 19 puntos y sin poder salir de la zona roja de la tabla. La derrota aumenta la presión sobre el cuerpo técnico y jugadores, que deberán sumar puntos en las próximas fechas para evitar el descenso.