Huachipato vs Coquimbo en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025
Acereros y Piratas se enfrentan en la fecha 22 en un duelo con realidades distintas: uno busca acercarse a copas internacionales y el otro mantener su sólido liderato.
Huachipato y Coquimbo Unido se verán las caras este sábado 30 de agosto a las 12:30 horas por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2025. El compromiso se disputará en el Estadio Huachipato-CAP Acero, en la ciudad de Talcahuano.
El elenco dirigido por Jaime García llega con confianza tras imponerse 2-0 de visita ante Deportes La Serena, mientras que los de Esteban González siguen firmes en lo más alto luego de derrotar 1-0 a Audax Italiano en La Florida.
En la tabla de posiciones, Huachipato se ubica en el octavo lugar con 31 puntos, peleando por meterse en zona de copas internacionales, mientras que Coquimbo Unido es el exclusivo líder con 50 unidades.
⏰ Huachipato vs Coquimbo en vivo, por la Primera División: minuto a minuto
🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Huachipato vs Coquimbo?
El partido Huachipato vs Coquimbo Unido se jugará este sábado 30 de agosto, a partir de las 12:30 horas en el Estadio Huachipato-CAP Acero, en Talcahuano.
🗓 Fecha: Sábado 30 de agosto.
🕧 Hora: 12:30 horas.
🏟 Estadio: Estadio Huachipato-CAP Acero, Talcahuano.
📡 ¿Dónde ver en vivo Huachipato vs Coquimbo?
📺 TV: TNT Sports Premium.
💻 Streaming: TNT Sports en Max.
🖥️ Además, podrás seguir el marcador virtual del partido en Al Aire Libre.
🟨 Árbitros del partido entre Huachipato vs Coquimbo
-
Árbitro: Mathías Riquelme
-
1er asistente: Nicolás Medina
-
2do asistente: Diego Vidal
-
Cuarto árbitro: Franco Jiménez
-
VAR: Miguel Araos
-
AVAR: Diego Gamboa
⚫🔵 El XI de Huachipato vs Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional 2025
- Formación probable: Rodrigo Odriozola; Joaquín Gutiérrez, Benjamín Gazzolo, Rafael Caroca, Leandro Díaz; Nicolás Vargas, Maximiliano Gutiérrez, Claudio Sepúlveda, Jimmy Martínez, Cris Martínez; Lionel Altamirano. DT: Jaime García.
🟡⚫ El XI de Coquimbo Unido vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2025
- Formación probable: Diego Sánchez; Francisco Salinas, Bruno Cabrera, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Salvador Cordero; Cristián Zavala, Matías Palavecino, Benjamín Chandía; Cecilio Waterman. DT: Esteban González.