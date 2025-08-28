Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Campeonato Nacional

Iquique vs Limache en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025

Los dragones celestes reciben a los cerveceros en un duelo clave en la parte baja de la tabla de posiciones.

Foto: Photosport Iquique vs Limache en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025
Bastián Catalán
Deportes Iquique y Deportes Limache se miden este sábado 30 de agosto a las 20:00 horas en el Estadio Tierra de Campeones por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports y TNT Sports en Max.

El duelo entre ambos es clave en la lucha por no descender, puesto que los dragones celestes son los colistas con 11 puntos, mientras que los cerveceros marchan antepenúltimos con 18 unidades. Por ello, los locales tienen la opción de recortar distancia en la parte baja de la tabla.

⚽ Iquique vs Limache en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Iquique vs Limache?

El encuentro entre Deportes Iquique y Deportes Limache se juega este sábado 30 de agosto a las 20:00 horas en el Estadio Tierra de Campeones.

  • Fecha: Sábado 30 de agosto

  • Horario: 20:00 horas

  • Estadio: Tierra de Campeones (Iquique)

📺 ¿Dónde ver en vivo Iquique vs Limache?

  • TV: TNT Sports 

  • Streaming: TNT Sports en Max

  • Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🧾 El XI de Iquique vs Limache por el Campeonato Nacional 2025

  • El probable once: Leandro Requena; Dilan Rojas, Marcelo Jorquera, Matías Básquez, Salvador Sánchez; Matías Moya, Misael Dávila, Marcos Gómez; Álvaro Ramos, Steffan Pino, y Edson Puch. DT: Fernando Díaz.

🧾 El XI de Limache vs Iquique por el Campeonato Nacional 2025

  • El probable once: Nicolás Peranic; Felipe Fritz, Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Gonzalo Paz; Yonathan Andía, Agustín Arce, Misael Llantén, César Pinares; Luis Guerra y Facundo Pons. DT: Víctor Rivero.

