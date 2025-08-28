Iquique vs Limache en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025

Deportes Iquique y Deportes Limache se miden este sábado 30 de agosto a las 20:00 horas en el Estadio Tierra de Campeones por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports y TNT Sports en Max.

El duelo entre ambos es clave en la lucha por no descender, puesto que los dragones celestes son los colistas con 11 puntos, mientras que los cerveceros marchan antepenúltimos con 18 unidades. Por ello, los locales tienen la opción de recortar distancia en la parte baja de la tabla.

⚽ Iquique vs Limache en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Iquique vs Limache?

El encuentro entre Deportes Iquique y Deportes Limache se juega este sábado 30 de agosto a las 20:00 horas en el Estadio Tierra de Campeones.

Fecha: Sábado 30 de agosto

Horario: 20:00 horas

Estadio: Tierra de Campeones (Iquique)

📺 ¿Dónde ver en vivo Iquique vs Limache?

TV: TNT Sports

Streaming: TNT Sports en Max

Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🧾 El XI de Iquique vs Limache por el Campeonato Nacional 2025

El probable once: Leandro Requena; Dilan Rojas, Marcelo Jorquera, Matías Básquez, Salvador Sánchez; Matías Moya, Misael Dávila, Marcos Gómez; Álvaro Ramos, Steffan Pino, y Edson Puch. DT: Fernando Díaz.

🧾 El XI de Limache vs Iquique por el Campeonato Nacional 2025