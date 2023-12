Jaime García: Estoy esperando que alguien tome el teléfono y me llame

El entrenador Jaime García, ex DT de Ñublense, aseguró que no ha recibido ofertas para dirigir en el fútbol chileno y está esperando el "llamado" con ofertas para la próxima temporada.

"Con todo lo que hice, de menos a más, a veces uno no se explica...no me han llamado. Estoy esperando que alguien tome el teléfono y me llame. Trataré de hacer lo mejor, carismático, buena onda, siempre preocupado, es parte de lo que yo soy", declaró en diálogo con DirecTV.

García también fue consultado por los elogios de Arturo Vidal, quien lo señaló para tomar las riendas de Colo Colo, y afirmó sentir "un poco de orgullo" por las palabras del histórico seleccionado nacional.

Finalmente, García remarcó que los técnicos nacionales "tenemos la capacidad" e hizo un llamado a "querernos más".

"Nos falta querernos, unirnos, de proteger algo que nos ha costado un montón. Al final, estamos solos y yo me tengo que proteger solo. Nos falta querernos y unirnos más", sentenció.