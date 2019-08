La programación de la decimoctava fecha del Campeonato Nacional

Entre el 17 y 19 de agosto se disputará la decimoctava fecha del Campeoanto Nacional, y los equipos encargados de abrir los fuegos serán Colo Colo con Unión Española, con un atractivo encuentro en el Estadio Monumental.

El puntero, Universidad Católiva, verá acción el sábado ante Everton en San Carlos de Apoquindo, mientras que la renacida Universidad de Chile visitará a Unión La Calera el domingo.

Revisa la agenda de la fecha 18 junto a AlAireLibre.cl:

Viernes 16 de agosto

Colo Colo vs. Unión Española, 19:30 horas. Estadio Monumental.

Sábado 17 de agosto

O'Higgins vs. Deportes Iquique, 12:30 horas. Estadio El Teniente.

Coquimbo Unido vs. Curicó Unido, 15:00 horas. Estadio "Franciso Sánchez Rumoroso".

Universidad Católica vs. Everton, 17:30 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Universidad de Concepción vs. Huachipato, 20:00 horas. Estadio "Ester Roa".

Domingo 18 de agosto

Unión La Calera vs. Universidad de Chile, 12:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

Deportes Antofagasta vs. Cobresal, 15:00 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

Audax Italiano vs. Palestino, 17:30 horas. Estadio de La Florida.