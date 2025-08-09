Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Campeonato Nacional

La Serena se llenó de temores ante O'Higgins y desperdició una chance de oro de tomar oxígeno en el Campeonato

Los serenenses perdieron puntos importantes en un duelo cerrado que se jugó en La Serena ante un cuadro de O'Higgins que supo reaccionar a tiempo.

Foto: Photosport La Serena se llenó de temores ante O'Higgins y desperdició una chance de oro de tomar oxígeno en el Campeonato
Sebastián Díaz Iturrieta
Llévatelo:

Deportes La Serena dejó escapar puntos clave en su chance de salvar la categoría. Por la Fecha 19 del Campeonato Nacional, los papayeros en el Estadio La Portada superaban tranquilamente a O'Higgins, pero los nervios y la campaña hicieron aparecer los fantasmas del descenso.

A pesar de jugar desde los 11' con uno menos tras la expulsión de Felipe Chamorro, el cuadro granate igual luchó por quedare con los tres puntos, pero finalmente lamentaron repartir unidades con el Capo de Provincia.

Los goles de La Serena vs O'Higgins por el Campeonato Nacional 2025

Jeisson Vargas puso la ventaja para los locales, primero en el 45' para abrir la cuenta y luego para extender el marcador en el 54'. Pero los visitantes se repusieron con Nicolás Ferreyra en contra en los 60' y Esteban Calderón en el 82' puso el 2 a 2.

Pero en el 91' Esteban Moreira consiguió un ilusionante 3 a 2 sobre el final del duelo. Lo peor vendría en el 96' cuando Esteban Calderón repitió en el arco local cuando corría el minuto 97'.

Resumen La Serena vs O'Higgins

Estadísticas La Serena vs O'Higgins

Próximos partidos de La Serena y O'Higgins

Temas #Deportes #Fútbol #Fútbol #Fútbol #Campeonato Nacional #La Serena #OHiggins

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
Más de Campeonato Nacional