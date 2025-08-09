La Serena se llenó de temores ante O'Higgins y desperdició una chance de oro de tomar oxígeno en el Campeonato

Deportes La Serena dejó escapar puntos clave en su chance de salvar la categoría. Por la Fecha 19 del Campeonato Nacional, los papayeros en el Estadio La Portada superaban tranquilamente a O'Higgins, pero los nervios y la campaña hicieron aparecer los fantasmas del descenso.

A pesar de jugar desde los 11' con uno menos tras la expulsión de Felipe Chamorro, el cuadro granate igual luchó por quedare con los tres puntos, pero finalmente lamentaron repartir unidades con el Capo de Provincia.

Los goles de La Serena vs O'Higgins por el Campeonato Nacional 2025

Jeisson Vargas puso la ventaja para los locales, primero en el 45' para abrir la cuenta y luego para extender el marcador en el 54'. Pero los visitantes se repusieron con Nicolás Ferreyra en contra en los 60' y Esteban Calderón en el 82' puso el 2 a 2.

Pero en el 91' Esteban Moreira consiguió un ilusionante 3 a 2 sobre el final del duelo. Lo peor vendría en el 96' cuando Esteban Calderón repitió en el arco local cuando corría el minuto 97'.

