La Serena vs Huachipato: Cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO por el Campeonato Nacional
La Serena vs Huachipato se juega este domingo 24 de agosto en La Portada por la fecha 21 del Campeonato Nacional. Revisa horario, estadio, TV, streaming y posibles formaciones.
La Serena busca cortar su mala racha en casa y sumar puntos vitales para escapar de la parte baja de la tabla. Al frente tendrá a Huachipato, que llega con confianza tras golear a Limache y quiere seguir firme en la lucha por puestos internacionales en el Campeonato Nacional.
El elenco de Cristian Paulucci no gana hace cinco fechas y se ubica en el puesto 13 con 19 puntos, mientras que los dirigidos por Jaime García son octavos con 28 y vienen de tres triunfos en sus últimos cuatro partidos.
En el historial reciente, los acereros dominan: en la primera rueda se impusieron 3-1 en Talcahuano y han ganado tres de los últimos cinco duelos directos.
📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan La Serena vs Huachipato?
El partido se disputará este domingo 24 de agosto, desde las 12:30 horas de Chile, en el Estadio La Portada de La Serena.
- 📅 Día y hora: Domingo 24 de agosto – 12:30 horas de Chile
- 🏟️ Estadio: La Portada (La Serena)
📺 ¿Dónde ver EN VIVO La Serena vs Huachipato por el Campeonato Nacional?
- 💻 TV: TNT Sports Premium
- 📲 Streaming: TNT Sports en Max
- 🖥️ Cobertura minuto a minuto: en Al Aire Libre
Canales TNT Sports Premium según cableoperador:
- VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
- DIRECTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
- ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
- CLARO: 190 (SD) – 490 (HD)
- GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
- MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
- ZAPPING: 99 (HD)
💻 ¿Cómo ver GRATIS La Serena vs Huachipato?
Si no cuentas con TNT Sports Premium, puedes seguir el minuto a minuto GRATIS en Al Aire Libre, con las jugadas, estadísticas y goles en tiempo real.
📝 Las formaciones de La Serena vs Huachipato
- La formación de La Serena (Cristian Paulucci): Eryin Sanhueza; Rojas, Ferreyra, Alarcón y Gutiérrez; Díaz, Gallegos y Pinto; Jara, Moreira y Emanuel Herrera.
- La formación de Huachipato (Jaime García): Rodrigo Odriozola; Joaquín Gutiérrez, Benjamín Gazzolo, Rafael Caroca, Leandro Díaz; Nicolás Vargas, Jimmy Martínez, Claudio Sepúlveda; Maximiliano Gutiérrez, Cris Martínez y Lionel Altamirano.
