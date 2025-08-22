La Serena vs Huachipato: Cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO por el Campeonato Nacional

La Serena busca cortar su mala racha en casa y sumar puntos vitales para escapar de la parte baja de la tabla. Al frente tendrá a Huachipato, que llega con confianza tras golear a Limache y quiere seguir firme en la lucha por puestos internacionales en el Campeonato Nacional.

El elenco de Cristian Paulucci no gana hace cinco fechas y se ubica en el puesto 13 con 19 puntos, mientras que los dirigidos por Jaime García son octavos con 28 y vienen de tres triunfos en sus últimos cuatro partidos.

En el historial reciente, los acereros dominan: en la primera rueda se impusieron 3-1 en Talcahuano y han ganado tres de los últimos cinco duelos directos.

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan La Serena vs Huachipato?

El partido se disputará este domingo 24 de agosto, desde las 12:30 horas de Chile, en el Estadio La Portada de La Serena.

📅 Día y hora: Domingo 24 de agosto – 12:30 horas de Chile

Domingo 24 de agosto – 12:30 horas de Chile 🏟️ Estadio: La Portada (La Serena)

📺 ¿Dónde ver EN VIVO La Serena vs Huachipato por el Campeonato Nacional?

💻 TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium 📲 Streaming: TNT Sports en Max

TNT Sports en Max 🖥️ Cobertura minuto a minuto: en Al Aire Libre

Canales TNT Sports Premium según cableoperador:

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

165 (SD) – 855 (HD) DIRECTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

631 (SD) – 1631 (HD) ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

242 (SD) – 243 (HD) CLARO: 190 (SD) – 490 (HD)

190 (SD) – 490 (HD) GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

71 (SD) – 845 (HD) MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

486 (SD) – 931 (HD) ZAPPING: 99 (HD)

💻 ¿Cómo ver GRATIS La Serena vs Huachipato?

Si no cuentas con TNT Sports Premium, puedes seguir el minuto a minuto GRATIS en Al Aire Libre, con las jugadas, estadísticas y goles en tiempo real.

📝 Las formaciones de La Serena vs Huachipato

La formación de La Serena (Cristian Paulucci): Eryin Sanhueza; Rojas, Ferreyra, Alarcón y Gutiérrez; Díaz, Gallegos y Pinto; Jara, Moreira y Emanuel Herrera.

Eryin Sanhueza; Rojas, Ferreyra, Alarcón y Gutiérrez; Díaz, Gallegos y Pinto; Jara, Moreira y Emanuel Herrera. La formación de Huachipato (Jaime García): Rodrigo Odriozola; Joaquín Gutiérrez, Benjamín Gazzolo, Rafael Caroca, Leandro Díaz; Nicolás Vargas, Jimmy Martínez, Claudio Sepúlveda; Maximiliano Gutiérrez, Cris Martínez y Lionel Altamirano.

⏱️ La Serena vs Huachipato EN VIVO: minuto a minuto