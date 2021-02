Este fin de semana termina el Campeonato Nacional 2020, jornada que definirá el descenso restante tras la caída de Deportes Iquique a la Primera B, además de los equipos que disputarán el partido por la permanencia, y los clasificados a Copa Libertadores y Sudamericana.

Sigue el desarrollo de los encuentros en vivo junto a AlAireLibre.cl:

Sábado 13 de febrero

Universidad de Chile vs. Deportes Antofagasta, 18:30 horas. Estadio Nacional. Sigue el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl y la transmisión de Al Aire Libre en Cooperativa.

Unión La Calera vs. Curicó Unido, 18:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán". Sigue el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.

Domingo 14 de febrero

Everton vs. Huachipato, 10:30 horas. Estadio Sausalito.

Universidad de Concepción vs. Universidad Católica. 10:30 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

Deportes La Serena vs. Audax Italiano, 18:00 horas. Estadio La Portada.

Palestino vs. Coquimbo Unido, 18:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

O'Higgins vs. Colo Colo, 18:00 horas. Estadio El Teniente.

Deportes Iquique vs. Santiago Wanderers, 18:00 horas. Estadio Tierra de Campeones.

Lunes 15 de febrero

Cobresal vs. Unión Española, 10:30 horas. Estadio El Cobre.