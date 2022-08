Los resultados de la vigésimo segunda fecha del Campeonato Nacional

Este jueves se da inicio a la vigésimo segunda fecha del Campeonato Nacional, con el compromiso entre Universidad Católica y O'Higgins en el Estadio San Carlos de Apoquindo.

En esta jornada, el puntero Colo Colo recibirá a Palestino, su escolta Ñublense hará lo propio frente a Unión Española y la complicada Universidad de Chile irá al Estadio La Granja para ser forastero frente a Curicó Unido.

Revisa los resultados de la fecha 22 del Campeonato:

Jueves 11 de agosto

Universidad Católica 1-0 O'Higgins. Primer tiempo. Estadio San Carlos de Apoquindo. Sigue el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl y la transmisión radial de Al Aire Libre en Cooperativa.

1-0: 18' José Pedro Fuenzalida (UC).

Viernes 12 de agosto

Coquimbo Unido vs. Cobresal. 20:30 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

Sábado 13 de agosto

Audax Italiano vs. Everton. 13:15 horas. Estadio Bicentenario de La Florida.

Curicó Unido vs. Universidad de Chile. 15:45 horas. Estadio La Granja.

Unión La Calera vs. Deportes Antofagasta. 20:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

Domingo 14 de agosto

Deportes La Serena vs. Huachipato. 15:00 horas. Estadio La Portada.

Colo Colo vs. Palestino. 17:30 horas. Estadio Monumental.

Ñublense vs. Unión Española. 20:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún".