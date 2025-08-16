Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Campeonato Nacional

Ñublense dio el golpe y bajó a un candidato con un hombre menos en el Campeonato Nacional

Los chillanejos se impusieron por la cuenta mínima en el primer duelo de la jornada sabatina.

Foto: Photosport Ñublense dio el golpe y bajó a un candidato con un hombre menos en el Campeonato Nacional
Bastián Catalán
Llévatelo:

Ñublense consiguió una trabajada victoria por la Fecha 20 del Campeonato Nacional 2025. Los chillanejos, que jugaron gran parte del encuentro con un hombre menos debido a la expulsión de Federico Mateos, se impusieron por la cuenta mínima a Palestino en el Estadio Nelson Oyarzún.

Con esta victoria, los dirigidos por Ronald Fuentes sumaron 26 puntos y se acercaron a puestos de clasificación a Copa Sudamericana. Por su parte, el Tino se quedó en el tercer puesto con 35 unidades y desperdició la opción de recortar distancia con el líder Coquimbo Unido.

⚽ El gol de Ñublense vs Palestino por el Campeonato Nacional 2025

El único gol del encuentro llegó apenas iniciado el encuentro, cuando tras una gran jugada colectiva, Lorenzo Reyes envió un centro al área, el cual conectó de gran forma Gabriel Graciani, que con un remate rasante con su pierna derecha decretó el 1-0 definitivo de Ñublense sobre Palestino.

📑 Resumen de Ñublense vs Palestino

📊 Estadísticas de Ñublense vs Palestino

⚔️ Próximos partidos de Ñublense y Palestino

Temas #Deportes #Fútbol #Fútbol #Fútbol #Campeonato Nacional #Ñublense #Palestino

Bastián Catalán

Nacido y criado en Peñaflor. Egresó de la Universidad Finis Terrae y dio sus primeros pasos en el periodismo como reportero y colaborador en Radio Agricultura. Posteriormente, se desempeñó como periodista digital en Agricultura.cl durante más de tres años.
Más de Campeonato Nacional