Ñublense dio el golpe y bajó a un candidato con un hombre menos en el Campeonato Nacional

Ñublense consiguió una trabajada victoria por la Fecha 20 del Campeonato Nacional 2025. Los chillanejos, que jugaron gran parte del encuentro con un hombre menos debido a la expulsión de Federico Mateos, se impusieron por la cuenta mínima a Palestino en el Estadio Nelson Oyarzún.

Con esta victoria, los dirigidos por Ronald Fuentes sumaron 26 puntos y se acercaron a puestos de clasificación a Copa Sudamericana. Por su parte, el Tino se quedó en el tercer puesto con 35 unidades y desperdició la opción de recortar distancia con el líder Coquimbo Unido.

⚽ El gol de Ñublense vs Palestino por el Campeonato Nacional 2025

El único gol del encuentro llegó apenas iniciado el encuentro, cuando tras una gran jugada colectiva, Lorenzo Reyes envió un centro al área, el cual conectó de gran forma Gabriel Graciani, que con un remate rasante con su pierna derecha decretó el 1-0 definitivo de Ñublense sobre Palestino.

