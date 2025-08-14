Ñublense vs Palestino en vivo: cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025
Ñublense intentará escalar posiciones hacia zonas de copas y Palestino mantenerse como Chile 3 en la tabla del Campeonato Nacional 2025.
Ñublense y Palestino se citan este sábado 16 de agosto desde las 12:30 horas en Chillán por la Fecha 20 del Campeonato Nacional 2025. Este encuentro contará con la transmisión de TNT Sports Premium y TNT Sports en la plataforma Max.
Los Diablos Rojos vienen con dos triunfos consecutivos además de un empate en sus últimos tres partidos jugados, encontrándose a solo cuatro puntos de la zona de copas internacionales. En tanto el elenco árabe marcha en el tercer lugar de la tabla con 35 unidades, a 9 de distancia del líder Coquimbo Unido.
⚽ Ñublense vs Palestino en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto
📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Ñublense vs Palestino?
El duelo entre Ñublense y Palestino se juega este sábado 16 de agosto a las 12:30 horas en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.
📅Fecha: Sábado 16 de agosto
🕗Horario: 12:30 horas
🏟️Estadio: Nelson Oyarzún, Chillán
📺 ¿Dónde ver en vivo Ñublense vs Palestino?
📺TV: TNT Sports Premium
💻Streaming: TNT Sports en Max
🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre
🧾 El XI de Ñublense vs Palestino por el Campeonato Nacional 2025
El once probable: Nicola Pérez; Bernardo Cerezo, Pablo Calderón, Osvaldo Bosso y Giovanny Campusano; Federico Mateos, Lorenzo Reyes, Matías Plaza y Gabriel Graciani; Patricio Rubio y Giovanny Avalos. DT: Ronald Fuentes.
🧾 El XI de Palestino vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2025
El once probable: Sebastián Pérez; Dilan Zúñiga, Antonio Ceza, Fernando Meza e Ian Garguez; Julián Fernández, Ariel Martínez y Joe Abrigo; Bryan Carrasco, Ronnie Fernández y Facundo Castro. DT: Lucas Bovaglio.