Ñublense vs Palestino en vivo: cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025

Ñublense y Palestino se citan este sábado 16 de agosto desde las 12:30 horas en Chillán por la Fecha 20 del Campeonato Nacional 2025. Este encuentro contará con la transmisión de TNT Sports Premium y TNT Sports en la plataforma Max.

Los Diablos Rojos vienen con dos triunfos consecutivos además de un empate en sus últimos tres partidos jugados, encontrándose a solo cuatro puntos de la zona de copas internacionales. En tanto el elenco árabe marcha en el tercer lugar de la tabla con 35 unidades, a 9 de distancia del líder Coquimbo Unido.

⚽ Ñublense vs Palestino en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Ñublense vs Palestino?

El duelo entre Ñublense y Palestino se juega este sábado 16 de agosto a las 12:30 horas en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

📅Fecha: Sábado 16 de agosto

🕗Horario: 12:30 horas

🏟️Estadio: Nelson Oyarzún, Chillán

📺 ¿Dónde ver en vivo Ñublense vs Palestino?

📺TV: TNT Sports Premium

💻Streaming: TNT Sports en Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🧾 El XI de Ñublense vs Palestino por el Campeonato Nacional 2025

El once probable: Nicola Pérez; Bernardo Cerezo, Pablo Calderón, Osvaldo Bosso y Giovanny Campusano; Federico Mateos, Lorenzo Reyes, Matías Plaza y Gabriel Graciani; Patricio Rubio y Giovanny Avalos. DT: Ronald Fuentes.

🧾 El XI de Palestino vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2025

El once probable: Sebastián Pérez; Dilan Zúñiga, Antonio Ceza, Fernando Meza e Ian Garguez; Julián Fernández, Ariel Martínez y Joe Abrigo; Bryan Carrasco, Ronnie Fernández y Facundo Castro. DT: Lucas Bovaglio.