O’Higgins festeja en Rancagua: triunfo clave sobre Audax Italiano en su regreso a El Teniente

O'Higgins consiguió un valioso triunfo en el Campeonato Nacional. Los celestes derrotaron por 3-2 a Audax Italiano en su regreso al Estadio El Teniente y desplazaron a los itálicos en la tabla de posiciones.

Con esta victoria, los de Rancagua escalaron hasta la cuarta posición con 38 puntos, mientras que los de La Florida se quedaron en el quinto lugar con 37 unidades.

⚽ Los goles de O'Higgins vs Audax

O'Higgins se puso en ventaja a los 19 minutos con gol de Maximiliano Romero de penal, mientras que Martín Sarrafiore aumentó las cifras a los 32.

En el complemento, Leonardo Valencia descontó de penal a los 68', pero Arnaldo Castillo volvió a estirar la ventaja para los locales a los 79'. Y si bien Franco Troyansky volvió a descontar a los 84 minutos, no le alcanzó a Audax Italiano para empatar.