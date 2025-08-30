Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Campeonato Nacional

O’Higgins festeja en Rancagua: triunfo clave sobre Audax Italiano en su regreso a El Teniente

Los celestes vencieron a los itálicos y los desplazaron en la tabla de posiciones.

Foto: Photosport O’Higgins festeja en Rancagua: triunfo clave sobre Audax Italiano en su regreso a El Teniente
Bastián Catalán
O'Higgins consiguió un valioso triunfo en el Campeonato Nacional. Los celestes derrotaron por 3-2 a Audax Italiano en su regreso al Estadio El Teniente y desplazaron a los itálicos en la tabla de posiciones.

Con esta victoria, los de Rancagua escalaron hasta la cuarta posición con 38 puntos, mientras que los de La Florida se quedaron en el quinto lugar con 37 unidades.

⚽ Los goles de O'Higgins vs Audax

O'Higgins se puso en ventaja a los 19 minutos con gol de Maximiliano Romero de penal, mientras que Martín Sarrafiore aumentó las cifras a los 32.

En el complemento, Leonardo Valencia descontó de penal a los 68', pero Arnaldo Castillo volvió a estirar la ventaja para los locales a los 79'. Y si bien Franco Troyansky volvió a descontar a los 84 minutos, no le alcanzó a Audax Italiano para empatar.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar O'Higgins?

O'Higgins volverá a saltar a la cancha en el Campeonato Nacional ante Palestino en condición de visita en un duelo que está pendiente de programación.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Audax Italiano?

Audax Italiano, por su parte, visitará a Unión Española en una nueva versión del Clásico de Colonias. Este encuentro también espera ser programado.

🗒️ Resumen O'Higgins vs Audax Italiano

📊 Estadísticas O'Higgins vs Audax Italiano

Temas #Deportes #Fútbol #Fútbol #Fútbol #Campeonato Nacional #OHiggins #Audax Italiano

Bastián Catalán

Nacido y criado en Peñaflor. Egresó de la Universidad Finis Terrae y dio sus primeros pasos en el periodismo como reportero y colaborador en Radio Agricultura. Posteriormente, se desempeñó como periodista digital en Agricultura.cl durante más de tres años.
