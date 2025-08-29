Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Campeonato Nacional

O'Higgins vs Audax Italiano en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025

Los Celestes esperan sumarse a la lucha por la Copa Libertadores, mientras los Itálicos buscan retomar las victorias para asegurar un lugar en copas internacionales.

Foto: Photosport O'Higgins vs Audax Italiano en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025
Sebastián Díaz Iturrieta
Llévatelo:

O'Higgins y Audax Italiano animarán uno de los duelos más importantes de una nueva fecha del Campeonato Nacional. En el Estadio El Teniente se verán las caras dos elencos con realidades similares, los locales necesitan arrimarse a la lucha por la Libertadores y los Verdes no logran la regularidad y no quieren perder más terreno.

⏱️ O'Higgins vs Audax Italiano en vivo, por el Campeonato Nacional 2025: minuto a minuto

📆 ¿Cuándo y a qué hora juegan O'Higgins vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2025?

🗓 Fecha: Domingo 30 de agosto
🕒 Hora: 15:00 horas
🏟 Estadio: Estadio El Teniente

📺 ¿Dónde ver en vivo Deportes O'Higgins vs Audax Italiano?

📺 TV: TNT Sports Premium
💻 Streaming: TNT Sports en Max
🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

⚽ El probable XI de O'Higgins vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2025

El probable once O'Higgins: Carabalí; Faúndez, Pavez y Sarrafiore; Rabello, Leiva, Díaz, González y Ogaz; Romero y Calderón. DT: Francisco Meneghini .

⚽ El probable XI de Audax Italiano y O'Higgins por el Campeonato Nacional 2025

El probable once de Audax: Ahumada; Rojas, Muñoz, Guiffrey, Espejo y Matus; Collao, Valencia y Sandoval; Palacios y Vargas . DT: Juan José Ribera.

Temas #Deportes #Fútbol #Campeonato Nacional

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
Más de Campeonato Nacional