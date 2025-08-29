O'Higgins vs Audax Italiano en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025

O'Higgins y Audax Italiano animarán uno de los duelos más importantes de una nueva fecha del Campeonato Nacional. En el Estadio El Teniente se verán las caras dos elencos con realidades similares, los locales necesitan arrimarse a la lucha por la Libertadores y los Verdes no logran la regularidad y no quieren perder más terreno.

⏱️ O'Higgins vs Audax Italiano en vivo, por el Campeonato Nacional 2025: minuto a minuto

📆 ¿Cuándo y a qué hora juegan O'Higgins vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2025?

🗓 Fecha: Domingo 30 de agosto

🕒 Hora: 15:00 horas

🏟 Estadio: Estadio El Teniente

📺 ¿Dónde ver en vivo Deportes O'Higgins vs Audax Italiano?

📺 TV: TNT Sports Premium

💻 Streaming: TNT Sports en Max

💻 Streaming: TNT Sports en Max

⚽ El probable XI de O'Higgins vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2025

El probable once O'Higgins: Carabalí; Faúndez, Pavez y Sarrafiore; Rabello, Leiva, Díaz, González y Ogaz; Romero y Calderón. DT: Francisco Meneghini .

⚽ El probable XI de Audax Italiano y O'Higgins por el Campeonato Nacional 2025

El probable once de Audax: Ahumada; Rojas, Muñoz, Guiffrey, Espejo y Matus; Collao, Valencia y Sandoval; Palacios y Vargas . DT: Juan José Ribera.