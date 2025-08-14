O’Higgins vs Cobresal en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025

O’Higgins y Cobresal se ven las caras este sábado 16 de agosto a las 18:30 horas en el Estadio Municipal Jorge Silva Valenzuela por la fecha 20 del Campeonato Nacional 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.

Los celestes llegan a este encuentro en el quinto lugar con 31 puntos, mientras que los mineros marchan sextos con 29 unidades, por lo que será un compromiso clave en las aspiraciones de ambos elencos en la lucha por un puesto a copas internacionales.

⚽ O’Higgins vs Cobresal en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan O’Higgins vs Cobresal?

El duelo entre O’Higgins y Cobresal se jugará el sábado 16 de agosto a las 18:30 horas en el Estadio Municipal Jorge Silva Valenzuela de San Fernando.

📅Fecha: Sábado 16 de agosto

🕗Horario: 18:30 horas

🏟️Estadio: Municipal Jorge Silva Valenzuela (San Fernando)

📺 ¿Dónde ver en vivo O’Higgins vs Cobresal?

📺TV: TNT Sports Premium

💻Streaming: TNT Sports en Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🧾 El XI de O’Higgins vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2025

El probable once: Omar Carabalí; Luis Pavez, Alan Robledo, Moisés González, Nicolás Garrido; Juan Leiva, Bryan Rabello, Felipe Ogaz; Martín Sarrafiore, Maximiliano Romero y Francisco González. DT: Francisco Meneghini.

🧾 El XI de Cobresal vs O’Higgins por el Campeonato Nacional 2025