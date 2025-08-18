Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Campeonato Nacional

¿Qué necesita la U de Chile para ser campeón? Coquimbo se escapa y la UC hunde a Colo Colo

La Fecha 20 del Campeonato Nacional perfiló al campeón: Coquimbo acaricia la gloria, la U sueña con un milagro y Audax amenaza con meterse en Libertadores.

Foto: Photosport ¿Qué necesita la U de Chile para ser campeón? Coquimbo se escapa y la UC hunde a Colo Colo
Carla Bernucci
El Campeonato Nacional 2025 entró en modo infarto y la Fecha 20 dejó un cóctel de emociones que cambió todos los cálculos. 🔥 Coquimbo Unido se escapó en la cima y acaricia su primera estrella, la U de Chile quedó obligada a un milagro tras caer con Audax, la UC revivió con un golpe histórico a Colo Colo en el Monumental y la lucha por el descenso se puso al rojo vivo. ⚽ Una jornada que reordenó la tabla, encendió el debate y dejó claro que la recta final será a todo o nada.

🔵 ¿Qué necesita la U de Chile para salir campeón?

La derrota 3-1 ante Audax dejó a la U con 38 puntos, a 9 de Coquimbo (47). Para soñar con el título, los azules están obligados a:

  • Ganar al menos 8 de los 10 partidos restantes.
  • Esperar un bajón histórico de Coquimbo, que suma cinco triunfos seguidos y la defensa menos batida (11 GC).
  • Aprovechar el duelo directo: en la Fecha 29 reciben a Coquimbo en el Nacional, posible final anticipada.

Más que depender de sí misma, la U necesita que el puntero se desplome.

🏴‍☠️ ¿Por qué Coquimbo Unido es el gran favorito al título?

Los números lo respaldan: 14 triunfos, 5 empates y solo 1 derrota en 20 fechas. Además, tiene un fixture favorable en las próximas cuatro jornadas ante equipos fuera del top 5 (Everton, Ñublense, La Calera y Huachipato).

📌 Proyección de campeón (según las estadísticas):

  • Coquimbo: 74%
  • U. de Chile: 18%
  • Otros: 8%

🟢 ¿Cómo se metió Audax Italiano en la pelea por Libertadores?

El gran golpe lo dio en el Nacional: bajó a la U y llegó a 37 puntos, a solo uno del subliderato. En la Fecha 21 recibe a Coquimbo, un duelo directo que puede abrir o cerrar el campeonato.

📊 Chances de Libertadores:

  • Coquimbo: 99%
  • U. de Chile: 90%
  • Audax: 62%
  • Palestino: 41%

¿La UC vuelve a la pelea tras golear a Colo Colo?

El 4-1 en el Monumental fue más que un golpe de efecto: con 30 puntos y un partido pendiente, la UC tiene camino abierto para meterse en zona de Sudamericana e incluso pelear por Chile 3. Sus próximos rivales, U. Española y Cobresal, aparecen accesibles para seguir trepando.

⚰️ ¿Cómo quedó la zona de descenso tras la Fecha 20?

  • Iquique (11 pts) y U. Española (14 pts) siguen como los principales candidatos a perder la categoría.
  • Everton (19 pts) apenas suma un triunfo en 6 fechas y se complicó más de lo esperado.
  • Limache (17 pts) y La Serena (19 pts) también están en la cornisa.

🔑 Partido bisagra: Iquique 🆚 Ñublense (F21), que puede marcar la salvación o la condena celeste.

📊 Tabla de posiciones tras la Fecha 20

Top 8

  1. Coquimbo 47 | 2) U. de Chile 38 | 3) Audax 37 | 4) Palestino 35 | 5) O’Higgins 34 | 6) U. Católica 30 | 7) Cobresal 29 | 8) Huachipato 28

Zona roja

12) Everton 19 | 13) La Serena 19 | 14) Limache 17 | 15) U. Española 14 | 16) Iquique 11

🔥 ¿Qué partidos bisagra trae la Fecha 21?

  • Audax vs Coquimbo: puede ser la final anticipada.
  • U. de Chile vs Everton: azules obligados a ganar, ruleteros al límite.
  • Palestino vs Colo Colo: choque directo por puestos de copas.
  • La Serena vs Huachipato: duelo clave en la parte baja.

🏆 ¿Cuántos títulos tiene Coquimbo Unido?

El “Pirata” nunca ha ganado la Primera División de Chile. Sus mejores campañas fueron el subcampeonato de 1991 y el Apertura 2005.

🌍 ¿Cuántas veces jugó Coquimbo Unido la Copa Libertadores?

  • Copa Libertadores: 1 participación (1992, eliminado en primera fase).
  • Copa Sudamericana: semifinalista en 2020 y fase de grupos en 2024.

🔵 ¿Qué necesita la U de Chile para ser campeón del Campeonato Nacional 2025?

Una racha casi perfecta (8 triunfos en 10 fechas) y esperar un derrumbe de Coquimbo.

🏴‍☠️ ¿Cuántos puntos le lleva Coquimbo a la U de Chile?

Son 9 puntos de diferencia tras 20 fechas (47 contra 38).

🟢 ¿Qué resultados necesita la U de Chile para clasificar a la Copa Libertadores?

Mantenerse en zona de subliderato y no ceder puntos en partidos accesibles como ante Everton o Cobresal.

⚰️ ¿Qué equipos están más complicados con el descenso?

Iquique y Unión Española encabezan la zona roja; Everton entró de lleno a la pelea.

¿Qué chances tienen Colo Colo y la UC de meterse en zona de copas?

La UC creció tras golear al Cacique; Colo Colo quedó golpeado pero aún puede luchar por la Sudamericana.

📢 La Fecha 20 cambió todo: Coquimbo acaricia la gloria, la U necesita un milagro, Audax amenaza con Libertadores y la UC revive.

👉 Sigue en Al Aire Libre toda la recta final del Campeonato Nacional 2025: previas, formaciones, minuto a minuto y la tabla actualizada en vivo.

