Remezón en el Campeonato Nacional: otro equipo se queda sin entrenador en la recta final

El Campeonato Nacional entró en su recta final y los distintos equipos se juegan la temporada en estas últimas fechas. Por ello, cada derrota puede provocar grandes remezones al interior de los diferentes clubes, sobre todo en aquellos que pelean en la parte baja de la tabla.

Por esta razón, en las últimas semanas se han oficializado la salida de algunos entrenadores, quienes a raíz de los malos resultados, han dejado sus cargos. Esto no cambió tras la Fecha 21 del torneo y este lunes se anunció un nuevo despido en la Primera División.

😱 Deportes La Serena se queda sin DT

La derrota por 2-0 ante Huachipato trajo consecuencias en Deportes La Serena. Los granates cayeron categóricamente ante los acereros, resultado que los dejó en el decimotercer lugar del torneo, a solo cinco puntos de la zona de descenso.

Por esta razón, la dirigencia papayera tomó cartas en el asunto y decidió despedir al entrenador Cristian Paulucci, quien había asumido el cargo hace solo tres meses en reemplazo de Erwin Durán.

“Queremos expresar nuestro agradecimiento sincero a Cristian y a cada uno de los integrantes de su staff por la entrega, profesionalismo y compromiso demostrados durante el tiempo que estuvieron al mando de nuestro plantel profesional”, señaló La Serena a través de un comunicado.

🤔 ¿Quién será el entrenador de Deportes La Serena?

A través del mismo documento, el club avisó que “ya está trabajando con miras a nuestro próximo compromiso frente a Everton en Viña del Mar este jueves 28 de agosto”.

Sin embargo, aún no tienen DT para aquel encuentro y en las próximas horas informarán quién asumirá de manera interina para medirse a los ruleteros.

📲 ¿Dónde seguir las novedades del fútbol chileno?

En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades del fútbol chileno.