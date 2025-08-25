Según modelo predictivo de Al Aire Libre: Coquimbo se prueba la corona e Iquique se va la B

Los números no mienten y tras 21 fechas disputadas en el Campamento Nacional, las estadísticas dibujan un panorama cada vez más claro en el fútbol chileno. Una vez más, usamos el modelo predictivo de Al Aire Libre, elaborado por la IA Generativa Perplexity, y sacamos dos cosas en limpio: Coquimbo Unido es casi campeón e Iquique está condenado a la B.

La excepcional campaña de los Piratas los tiene a un paso de escribir historia. Su liderazgo no solo les garantiza prácticamente la corona, sino que además tienen 99.7% de seguridad para clasificar a la Copa Libertadores.

En el polo opuesto, la crisis de Iquique parece irreversible, con números que los condenan al descenso junto a Unión Española.

👑 Salvo una catástrofe, Coquimbo Unido será campeón

El modelo predictivo de Al Aire Libre muestra Coquimbo Unido con 92.1% de probabilidades de ser campeón.

U de Chile mantiene esperanzas matemáticas con 5.1%, pero necesitaría un colapso épico de los piratas. El resto de equipos tiene opciones marginales: Audax Italiano (1.2%) y Palestino (0.9%) completan el podio de candidatos teóricos.

🏆¿Cuándo podría ser campeón Coquimbo Unido?

Suponiendo que la U de Chile gana su partido pendiente y mantiene su distancia de 9 puntos con Coquimbo Unido, el cuadro pirata podría bajar su primera estrella en la Fecha 28 del Campeonato Nacional, de local y frente a Deportes La Serena.

Si la U se enreda, al igual que Audax Italiano, Coquimbo podría coronarse en la Fecha 27 como visitante frente a Palestino.

🌎 ¿Cómo está la pelea por Copa Libertadores?

La tabla de posiciones entrega dos cupos directos y otro a la fase previa de la Copa Libertadores.

Coquimbo Unido y la U de Chile están virtualmente adentro de la fase de grupos del torneo. La pelea por el medio cupo la dan Audax Italiano y Palestino:

Coquimbo Unido: 99.7% (prácticamente asegurado)

Universidad de Chile: 63.8% (muy bien posicionada)

Palestino: 40.9% (disputa el tercer lugar)

Audax Italiano: 37.1% (también puede ganar la plaza en Copa Chile)

Universidad Católica (20.1%) y O'Higgins (19.6%) aún conservan opciones matemáticas, pero necesitan una remontada extraordinaria.

🏆 ¿Quiénes se pelean la Copa Sudamericana?

Esta es la parte más competitiva del Campeonato Nacional, porque son solo 4 cupos y hay 6 equipos con opciones reales de clasificar.

O’Higgins 56.6%

U Católica 55.6%

Cobresal 53.4%

Audax Italiano 52.4%

Palestino 50.2%

Huachipato 40.9 %

⬇️ ¿Quiénes están condenados a bajar a Primera B?

El panorama es dramático para Deportes Iquique, que después de su derrota ante Ñublense quedó prácticamente sentenciado.

Así va la lucha por mantener la categoría:

❌Deportes Iquique: 91.9% (virtualmente descendido)

🚨Unión Española: 68.4% (muy comprometida)

👻Deportes Limache: 19.0% (en zona de peligro)

😟Deportes La Serena: 11.2% (también arriesga)

🛟Everton: 10.8% (todavía con chances de salvarse)

🔹Sigue la recta final del Campeonato nacional en Al Aire Libre.