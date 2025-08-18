SIFUP critica demora de ambulancia en el Estadio Nacional

La victoria de Audax Italiano sobre U de Chile quedó marcada por un hecho que encendió la polémica. Cristóbal Muñoz, defensor del cuadro itálico, se rompió el tendón de Aquiles en pleno partido y debió recibir atención médica.

Sin embargo, la ambulancia no ingresó al césped del Estadio Nacional, lo que generó cuestionamientos del SIFUP por la demora en la asistencia al futbolista.

⚽ ¿Qué pasó con Cristóbal Muñoz en el partido de Audax Italiano?

El defensa sufrió la rotura del tendón de Aquiles de su pie derecho durante el segundo tiempo, lesión que lo dejará fuera de las canchas por lo que resta del 2024. La atención médica tardó más de lo habitual porque la ambulancia rodeó el campo de juego en lugar de entrar directamente.

🚑 ¿Por qué no ingresó la ambulancia a la cancha del Nacional?

Según el propio SIFUP, la decisión se tomó para resguardar el césped híbrido del Estadio Nacional, pensando en el Mundial Sub 20. Sin embargo, el sindicato recalcó que "la salud de una persona es prioritaria por sobre el estado de una cancha de fútbol".

Muñoz fue atendido en el terreno de juego. Photosport

📋 ¿El protocolo FIFA prohíbe el ingreso de ambulancias?

De acuerdo al reglamento FIFA para el cuidado del campo de juego no existe ninguna restricción para el ingreso de vehículos de emergencia. Lo que sí se sugiere es limitar el tránsito sobre zonas específicas del césped, pero nunca se menciona la prohibición de ingreso en casos de asistencia médica.

