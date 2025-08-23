U Católica estrenó el Claro Arena con un valioso triunfo y agudizó el complejo momento de Unión

U Católica enfrentaba esta Fecha 21 del Campeonato Nacional 2025 con una presión extra al volver a ejercer la localía en San Carlos de Apoquindo, en su renovado Claro Arena, y logró cumplir con la tarea al imponerse con un ajustadísimo 2-0 sobre una Unión Española que se va complicando aún más en la zona de descenso.

Gracias a esta victoria, la UC encadenó un segundo triunfo y se encaramó al sexto lugar de la tabla con 33 puntos, en zona de clasificación para la próxima Copa Sudamericana.

Por su lado Unión se estancó en la decimoquinta ubicación, en zona de descenso directo con solo 14 unidades, a cuatro de poder zafar de la zona crítica del torneo.

⚽ Los goles en U Católica vs Unión Española por el Campeonato Nacional 2025

Como el guión mejor escrito en favor de U Católica, el primer gol del encuentro en el Claro Arena fue obra de su máximo artillero histórico, Fernando Zampedri, quien a los 31' del primer tiempo conectó de cabeza un certero centro del colombiano Jhojan Valencia para vencer a Martín Parra y enviar el balón al fondo de las redes.

La sentencia en el marcador vino a los 90+5', cuando se jugaba el tiempo de adición, en un contragolpe que finiquitó el venezolano Eduard Bello con un zurdazo inatajable para Parra.

Resumen de U Católica vs Unión Española

Estadísticas de U Católica vs Unión Española