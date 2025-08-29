Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Campeonato Nacional

U Católica vs Cobresal en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025

Duelo clave por puestos internacionales en el Claro Arena, la UC va por su segundo triunfo consecutivo en su nuevo estadio, los mineros buscan regularidad.

Foto: Photosport U Católica vs Cobresal en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025
Sebastián Díaz Iturrieta
Llévatelo:

U Católica y Cobresal se enfrentarán en otro encuentro clave del Campeonato Nacional, en el Claro Arena, los Cruzados buscan seguir escalando en la tabla de posiciones con otra victoria para quedarse en la parte alta. Mientras que los mineros quieren confirmar su clasificación a torneos internacionales.

⏱️ U Católica vs Cobresal en vivo, por el Campeonato Nacional 2025: minuto a minuto

📆 ¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes U Católica vs Cobresal?

🗓 Fecha: Sábado 30 de agosto
🕒 Hora: 17:30 horas
🏟 Estadio: Claro Arena

📺 ¿Dónde ver en vivo U Católica vs Cobresal por el Campeonato Nacional?

📺 TV: TNT Sports Premium
💻 Streaming: TNT Sports en Max
🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

⚽ El probable XI de U Católica vs Cobresal por el Campeonato Nacional

El probable once de la UC: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero y Eugenio Mena; Gary Medel, Jhojan Valencia y Cristián Cuevas; Diego Corral, Diego Valencia y Clemente Montes. DT: Daniel Garnero.

⚽ El probable XI de Cobresal vs U Católica por el Campeonato Nacional

El probable once de Cobresal: Jorge Pinos; Christian Moreno, Francisco Bechtholdt, Cristian Toro; Cristofer Mesías, Diego Céspedes, Benjamín Valenzuela, Crispher Barrera; Diego Coelho y César Munder.  DT: Gustavo Huerta.

Temas #Deportes #Fútbol #Campeonato Nacional

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
Más de Campeonato Nacional