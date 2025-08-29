U Católica vs Cobresal en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025

U Católica y Cobresal se enfrentarán en otro encuentro clave del Campeonato Nacional, en el Claro Arena, los Cruzados buscan seguir escalando en la tabla de posiciones con otra victoria para quedarse en la parte alta. Mientras que los mineros quieren confirmar su clasificación a torneos internacionales.

⏱️ U Católica vs Cobresal en vivo, por el Campeonato Nacional 2025: minuto a minuto

📆 ¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes U Católica vs Cobresal?

🗓 Fecha: Sábado 30 de agosto

🕒 Hora: 17:30 horas

🏟 Estadio: Claro Arena

📺 ¿Dónde ver en vivo U Católica vs Cobresal por el Campeonato Nacional?

📺 TV: TNT Sports Premium

💻 Streaming: TNT Sports en Max

🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

⚽ El probable XI de U Católica vs Cobresal por el Campeonato Nacional

El probable once de la UC: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero y Eugenio Mena; Gary Medel, Jhojan Valencia y Cristián Cuevas; Diego Corral, Diego Valencia y Clemente Montes. DT: Daniel Garnero.

⚽ El probable XI de Cobresal vs U Católica por el Campeonato Nacional

El probable once de Cobresal: Jorge Pinos; Christian Moreno, Francisco Bechtholdt, Cristian Toro; Cristofer Mesías, Diego Céspedes, Benjamín Valenzuela, Crispher Barrera; Diego Coelho y César Munder. DT: Gustavo Huerta.